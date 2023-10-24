السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات وكوسوفو تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة

الإمارات وكوسوفو تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة
25 أكتوبر 2023 01:22

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

عقدت دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين؛ بهدف تعزيز آفاق التعاون والشراكة في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها التجارة والصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والخدمات اللوجستية، ودعم العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية إلى آفاق جديدة.
ترأس الاجتماعات التي عقدت تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة بين البلدين الصديقين، من جانب دولة الإمارات معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومن جانب كوسوفو معالي روزيتا هايداري، وزيرة الصناعة وريادة الأعمال والتجارة.
وأكد معالي الصايغ، أن دولة الإمارات وكوسوفو تجمعهما علاقات تاريخية قائمة على الصداقة والتعاون في المجالات كافة في ضوء حرص البلدين على تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى المزيد من التقدم، بما يحقق الاستقرار والازدهار لشعبيهما.
وقال معالي الصايغ: يمثل انعقاد اجتماع الدورة الأولى للجنة نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز العلاقات التجارية، واستكشاف الفرص الجديدة في دولة الإمارات وكوسوفو ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية نحن الإمارات 2031.
من جانبها، قالت معالي هايداري: يمثل انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين جمهورية كوسوفو ودولة الإمارات خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحفيز الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والصناعات التحويلية والسياحة، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.
وناقش الجانبان خلال الاجتماعات آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أنّ التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حققت خلال النصف الأول من العام 2023 نمواً كبيراً لتصل إلى 59.4 مليون درهم «16.2 مليون دولار أميركي» فيما وصل حجم التبادل التجاري 21.2 مليون درهم «5.8 مليون دولار» خلال العام الماضي.
وحرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، واستكشاف فرص التعاون لدعم نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة بشأن الممارسات والتقنيات الزراعية المتقدمة، وكيفية استغلال وإدارة الموارد المائية.
وشهدت اللجنة اتفاقاً على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة كافة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

الإمارات
كوسوفو
اللجنة الاقتصادية المشتركة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©