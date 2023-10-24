19 مليار درهم التداولات العقارية بالشارقة خلال 9 أشهر

الشارقة (وام)

بلغت قيمة التداولات بالقطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، أكثر من 19 مليار درهم، بنمو 14.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وبلغت قيمة الرهون العقارية 4.4 مليار درهم، بينما وصل إجمالي عدد المعاملات الكلي إلى 59.3 ألف معاملة. وذلك حسب ما كشفه تقرير أداء القطاع العقاري للتسعة شهور، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: إن النتائج الإيجابية المتصاعدة في هذا القطاع بإمارة الشارقة تشير إلى مستقبل واعد للاستثمار العقاري يلبي متطلبات المرحلة المقبلة، ويستوعب احتياجات التطور الحضري والعمراني في الإمارة، وما يتبعه من نمو سكاني، مع استمرار إطلاق المشاريع العقارية الكبرى في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وهي مشاريع تجمع بين عناصر الاستدامة ومواءمة رغبات المستثمرين والملاك على حد سواء.

وأشار الشامسي إلى تنوع جنسيات المستثمرين في القطاع العقاري بالإمارة يصل إلى 97 جنسية، ما من شأنه تعزيز التنافسية الإيجابية بين الفاعلين في هذا القطاع، ومن ثم توفير المزيد من الخيارات في المنتج العقاري المعروض أمام المهتمين بالاستثمار والامتلاك والتداول في ما يتعلق بالشقق والفلل بأحجام وأماكن متنوعة، فضلاً عن الأراضي وباقي أنواع العقار.

وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 97 جنسية من مختلف أنحاء العالم بالإمارة خلال الأشهر التسعة المنصرمة من 2023، حيث بلغ استثمار مواطني الإمارات 11.1 مليار درهم بواقع 15.857 عقاراً، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون 1.1 مليار درهم من غير الإماراتيين بواقع 952 عقاراً.