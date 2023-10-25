استقرار أسعار النفط وسط مخاوف الاقتصاد الكلي وشح الإمدادات الأميركية

استقرت أسعار النفط تقريباً في بداية التعاملات اليوم الأربعاء إذ وازنت علامات على تقلص الإمدادات الأميركية أثر بيانات اقتصادية أضعفت توقعات الطلب على الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 88.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 83.69 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار القياسية في كل من الجلسات الثلاث السابقة.

وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء بانخفاض إمدادات الخام الأمريكي بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.



