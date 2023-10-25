تراجع جديد لأسعار الذهب

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب مجدداً خلال تعاملات الثلاثاء، مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين.

كما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة ليدعم احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

في الوقت نفسه ألقى ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بظلاله على المعدن الأصفر.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار بنحو 0.75% إلى 106.32 نقطة. وانخفض سعر الذهب بمقدار 1.70 دولار إلى 1986.10 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق أمس إلى1964.60 دولار للأوقية.