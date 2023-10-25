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اقتصاد

التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تلامس 11 تريليون درهم خلال 8 أشهر

التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تلامس 11 تريليون درهم خلال 8 أشهر
25 أكتوبر 2023 10:34

لامست قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ حاجز 11 تريليون درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 10.997 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 35.6% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 8.1 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 7.019 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.977 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ووصلت التحويلات في يناير الماضي إلى 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون درهم في فبراير، إضافة إلى 1.46 تريليون درهم في مارس، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون درهم في أبريل، و1.68 تريليون درهم في مايو، و1.261 تريليون درهم في يونيو، و1.51 تريليون درهم في يوليو، و1.47 تريليون درهم في أغسطس.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة فيه بشكل فوري.

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وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت أكثر من 826 مليار درهم موزعة على 14.63 مليون شيك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري.

وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لـ1.82 مليون شيك في يناير و96.7 مليار درهم لـ1.75 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لـ1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لـ1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لـ2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لـ1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليار درهم لـ1.96 مليون شيك في يوليو، و104.7 مليار درهم لـ1.85 مليون شيك في أغسطس.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 115.762 مليار درهم، وتضمنت 115.755 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و6.776 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى نحو 120.05 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وشملت 120 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و42.3 مليون درهم بالعملات المعدنية.

المصدر: وام
مصرف الإمارات المركزي
التحويلات البنكية
بنوك الإمارات
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