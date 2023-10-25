«الأنصاري» تتحالف مع «زين فينتك» لتحسين الخدمات المالية الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «زين فينتك»، ذراع خدمات التكنولوجيا المالية لمجموعة «زين»، مذكرة تفاهم مع مجموعة الأنصاري للخدمات المالية المدرجة في سوق دبي المالي، في خطوة تمهيدية لبناء شراكة ستدفع الطرفين نحو طريق جديد من الابتكارات التكنولوجية، وتحسين تقديم الخدمات المالية الرقمية في أسواق الشرق الأوسط.

وأفاد بيان صحفي مشترك أن الاتفاقية ستؤسس لإقامة تحالف استراتيجي بين الطرفين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا التي تنشط فيها عمليات زين، حيث سيركز على تسخير التقنيات الرقمية لتعزيز الخدمات المالية لقاعدة عملائهما. وقد وقع على مذكرة التفاهم بدر ناصر الخرافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، وراشد علي الأنصاري عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية.

وتنشُط Zain Fintech في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مبتكرة في مجال المدفوعات والتحويلات المالية والمحفظة الإلكترونية وإصدار البطاقات الائتمانية وخدمات التمويل المتناهي الصغر، كما تقدم خدماتها المبتكرة عبر وحدتها التشغيلية (FOO) المتخصصة في ابتكارات التكنولوجيا المالية، وتملك استثمارات استراتيجية في الشركات الناشئة التي تركز على خدمات التكنولوجيا المالية، وتتواءم مع خططها الاستراتيجية التوسعية.

وقال بدر الخرافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين: «إن جزءاً رئيسياً من استراتيجية النمو التي تقود عمليات «زين» في المنطقة يركز على استغلال الفرص الهائلة التي تقدمها القطاعات المالية الرقمية، إذ نواصل التقدم في مجال خدمات التكنولوجيا المالية (FinTech) للاستفادة من الشبكة الواسعة من الشركاء، وتوسيع عروضنا في الخدمات المالية المبتكرة، كما نحرص أيضاً على تطوير النظام البيئي الرقمي في أسواق المنطقة».

ومن ناحيته، قال راشد علي الأنصاري، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، إنه من خلال هذا التعاون، نستهدف إحداث ثورة في المشهد المالي وتوفير خدمات مالية وفق أحدث الحلول القائمة على التكنولوجيا، مؤكداً أنه من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وغيرها من الأدوات المعاصرة، وتسخير هذه الحلول، تهدف كل من شركة Zain Fintech ومجموعة الأنصاري للخدمات المالية إلى إعادة تعريف تجربة خدمات التحويلات وتمكين تحويل الأموال بسلاسة وآمن، وستمكن هذه الشراكة الطرفين من تطوير الخدمات المالية والحلول التكنولوجية بشكل فعال في أسواق المنطقة، مما يضمن تحسين تجارب العملاء.