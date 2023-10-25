"هيمالايا ويلنس" تدشن مصنع متطور للأدوية بقيمة 200 مليون درهم

دبي(الاتحاد)

أعلنت شركة هيمالايا ويلنس، وبعد حصولها على تمويل من مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن وضع حجر الأساس لمصنع متطور للأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم.

وسينتج المصنع المستحضرات الدوائية والمكمّلات الغذائية المصنوعة من الأعشاب، بما يعزز صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية في دولة الإمارات ويرسخ الثقة العالمية بالمنتجات المصنعة في الدولة، تماشياً مع مستهدفات مشروع 300 مليار واصنع في الإمارات ونحن الإمارات 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وتبلغ قيمة الاستثمار في المصنع 54,4 مليون دولار (200 مليون درهم)، وسيتم بناء المرحلة الأولى على مساحة تبلغ 225,000 قدم مربع، وستوفر نحو 250 فرصة عمل، فيما ستصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 3 مليارات قرص دوائي و15 مليون عبوة شراب و3 ملايين أنبوبة مرهم، مع إعداد القدرة الاستيعابية للمنشأة لتلبية متطلبات الكميات العالمية حتى العام 2030.

سيتم بناء مصنع هيمالايا ويلنس بما يتوافق مع ممارسات التصنيع الصادرة عن وكالة الأدوية الأوروبية، بالإضافة إلى معايير منظمة الصحة العالمية ومعايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فضلاً عن اتباع اللوائح والقوانين المحلية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويمثل بدء أعمال بناء مصنع في مدينة دبي الصناعية تأكيداً على التزام هيمالايا في توسيع نطاق أعمالها حول العالم انطلاقا من دبي، وبالأخص ضمن مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم.

وتدير مجموعة هيمالايا، التي تأسست في الهند في العام 1930، مركزاً عالمياً للبحث والتطوير يمتد على مساحة 92,000 قدم مربع في مجمع دبي للعلوم، وهو أحد مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم على غرار مدينة دبي الصناعية.

وسيتعاون مصنع هيمالايا ويلنس مع مركز البحث والتطوير في مجمع دبي للعلوم في تطوير المنتجات الجديدة، وتعزيز عمليات الإنتاج، وتوسيع نطاق الأنشطة ونقل التقنيات المتطورة.

و قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: "نحن حريصون على توفير بيئة أعمال صناعية متكاملة في شتى القطاعات بما في ذلك قطاع صناعة الأدوية بهدف المساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية وضمان الصحة والسلامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع 300 مليار واصنع في الإمارات ونحن الإمارات 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف: "باعتبارها محركاً استراتيجياً لعجلة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ترحب مدينة دبي الصناعية بشركة هيمالايا ويلنس ونتطلع قدماً إلى تعزيز التعاون بما يسهم في تعزيز القطاع الصناعي الإماراتي وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية المتقدمة".

وقال شايلندرا مالهوترا، الرئيس التنفيذي لشركة هيمالايا ويلنس: "نواصل تعزيز مكانتنا العالمية كعلامة تجارية تتبع نهجاً علمياً مدروساً وتركز على توفير المنتجات العشبية المتكاملة، ونحن على يقين من أن دبي هي المركز الاستراتيجي المثالي بالنسبة لنا، حيث تتميز الإمارة بقدرتها على جذب المواهب العالمية، وهو أمر بالغ الأهمية لجهودنا الرامية لبناء منشأة مرموقة للبحث والتطوير ومنشأة أخرى للتصنيع من شأنها رسم مستقبل صناعة المنتجات العشبية. وإلى جانب مقرنا العالمي ومقر المنطقة في دبي، يسرنا بناء منشأتين تابعتين لنا داخل مجمّعات الأعمال الأكثر ازدهاراً في دبي، مدينة دبي الصناعية ومجمع دبي للعلوم".

و أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية حرص المصرف الدائم، وضمن رؤيته الاستراتيجية، على دعم المشاريع الاستثمارية في القطاعات الحيوية والأكثر تأثيراً على جودة الحياة في المجتمع، وقال: "يأتي تمويل مصنع هيمالايا ويلنس الجديد انسجاماً مع رؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة بدعم خطط التنويع الاقتصادي المستدام وتعزيز أنشطة التصدير في دولة الإمارات".

وأضاف النقبي: "كما أن تشييد منشأة عالمية المستوى، هي الأولى من نوعها لشركة هيمالايا خارج الهند، سيسهم في تمكين الشركة من تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجاتها، كما أنه يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لمبادرة "اصنع في الإمارات"، الهادفة إلى تمكين الشركات من الاستفادة من المكانة العالمية لدولة الإمارات كمركزاً عالمياً للصناعة المعتمدة على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وتمكينها كذلك من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارات، والوصول من خلالها إلى جميع الأسواق العالمية".