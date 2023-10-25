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اقتصاد

«أبوظبي الوطنية للتأمين» تطلق «موهوب» للكوادر الوطنية

«أبوظبي الوطنية للتأمين» تطلق «موهوب» للكوادر الوطنية
25 أكتوبر 2023 14:14

أبوظبي (الاتحاد)

 

أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، برنامج "موهوب"، بالشراكة مع معهد التأمين القانوني، والجامعة الأميركية في دبي ، ومعهد القيادة والإدارة في المملكة المتحدة،  وهي مبادرة تدريب تقنية في مجال التأمين للكوادر الوطنية من موظفي الشركة وتأتي تجسيداً لالتزام شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بالاستثمار في التطوير الوظيفي للكوادر الوطنية.

وتم تصميم "موهوب" برنامج بشكل استراتيجي لتزويد الكوادر الوطنية بالخبرات الفنية والمهارات القيادية اللازمة لنجاحهم في المستقبل، وكذلك بالمعرفة التقنية اللازمة للتخصص في الاكتتاب والمطالبات والعمليات. 

 

وقال حسام منصور، نائب رئيس تنفيذي رئيس إدارة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن برنامج "موهوب"، مبادرة رائدة تأتي في إطار التزام الشركة الثابت بالتطوير المستمر لموظفيها من الكوادر الوطنية، ونتطلع من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة إلى منح المشاركين فرصة قيّمة للتطور وصقل مهاراتهم في مجال التأمين، مؤكداً إيمان الشركة الراسخ بأهمية الاستثمار في القوى العاملة الوطنية لديها، وإطلاق العنان لمواهبها وإمكاناتها، والإسهام بفاعلية في تطوير القطاع.

 

ويعد برنامج "موهوب" أحد المبادرات العديدة التي أطلقتها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في إطار استراتيجيتها لتعزيز التوطين، ويجسد التزام الشركة الدائم برعاية مهارات ومواهب موظفيها من الكوادر الوطنية ، ودفع تطورهم الوظيفي داخل الشركة و إعطاء الأولوية للتطوير المهني والتقدم الوظيفي المبكر، وذلك انطلاقاً من حرصها على تمهيد الطريق أمام الجيل القادم من قادة القطاع التأميني.

شركة أبوظبي الوطنية للفنادق
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