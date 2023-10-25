5.7 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» خلال 9 أشهر بنمو 24%

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 24% ليصل إلى 5.752 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

وأوضح البنك، في بيان اليوم، أنه حقق أرباحاً قياسية مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح، في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل وقدرته على مواكبة التغيرات، مشيراً إلى تمتعه بالإمكانات المطلوبة للاستفادة من الفرص المتاحة في ضوء ثقة العملاء العالية في اقتصاد دولة الإمارات.

وأضاف البنك أن صافي الدخل من الفوائد ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 23% ليصل إلى 8.961 مليار درهم، وزاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% ليصل إلى 3.244 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 23% ليصل إلى 12.205 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 360 نقطة أساس لتبلغ 32.5% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية للأداء المالي للربع الثالث من العام 2023، بلغ الربح الصافي 1.942 مليار درهم، محافظاً على مستواه مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023، وارتفع بنسبة 22% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023، وبنسبة 24% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، ليصل إلى 3.179 مليار درهم.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة للشركات 52 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، ونما إجمالي ودائع العملاء بنسبة 9% ليبلغ 329 مليار درهم، مقارنة مع نهاية سبتمبر من 2022 وبنسبة 7% خلال التسعة أشهر من العام 2023.

وتيرة النمو

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: حافظ بنك أبوظبي التجاري على وتيرة النمو المتواصل خلال هذا العام، وحققت جميع قطاعات الأعمال نمواً ملحوظاً، بما يتماشى مع خطة البنك الاستراتيجية، ليواصل أداءه القوي وتقديم خدماته المصرفية المبتكرة وحلوله الرقمية المتميزة لخدمة قاعدة عملائه المتنامية، مما عزز ثقة العملاء من الأفراد والشركات بالعلامة التجارية القوية للبنك، في ظل استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار الثقة والنظرة الإيجابية للعملاء، على الرغم من التحديات العالمية.

وأضاف عريقات: بينما نستشرف العام 2024، نحن على ثقة تامة في استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات ومواصلة الاستثمار في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، قام البنك بتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 52 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما ساعد على تحقيق نمو كبير في صافي القروض بنسبة 10% خلال هذه الفترة.

وسجّلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد رقماً قياسياً لعدد العملاء الجدد الذين انضموا إلى البنك خلال الربع الثالث من العام بلغ 167 ألف عميل، حيث انضم أكثر من 80% منهم من خلال القنوات المصرفية الرقمية لدى بنك أبوظبي التجاري.

أما أعمال البطاقات المصرفية، فقد حققت أيضاً أفضل أداء ربع سنوي على الإطلاق، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 67 ألف بطاقة جديدة خلال الربع الثالث من العام 2023.



نسبة التوطين

ومع استمرار توسّع الأعمال، كثف البنك استثماراته في تعزيز قدرات البنك وموارده البشرية، حيث واصل البنك المشاركة بشكل فاعل في المساهمة بتنفيذ أجندة التوطين في الدولة، لتبلغ نسبة التوطين من إجمالي القوى العاملة في مجموعة بنك أبوظبي التجاري 40%، حيث انضم إلى البنك أكثر من 200 زميل وزميلة من مواطني الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بمنْ فيهم عدد من المصرفيين من ذوي الخبرة الذين سيشغلون مناصب إدارية عُليا في قطاعات الأعمال الرئيسية في البنك، وإدارة الامتثال والتمويل والاستدامة ومخاطر الائتمان والسيولة والشراكات الرقمية.