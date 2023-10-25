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اقتصاد

أرباح «دبي التجاري» ترتفع 46% إلى 1.93 مليار درهم في 9 أشهر

أرباح «دبي التجاري» ترتفع 46% إلى 1.93 مليار درهم في 9 أشهر
25 أكتوبر 2023 18:56

دبي (وام)


نمت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 46.4% إلى 1.93 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، فيما بلغت أرباح الربع الثالث 710 ملايين درهم.
وأشار البنك إلى نمو قوي في القروض مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة، إذ بلغ إجمالي القروض 88.5 مليار درهم بارتفاع نسبته 11.1% مقارنة مع نهاية 2022.
ووفق بيان صادر عن البنك، أمس، ساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح.
وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: حقق بنك دبي التجاري نتائج قياسية أعلى بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب الإيرادات المرتفعة والنمو القوي في القروض، وما زلنا في وضع جيد لتحقيق أهدافنا طويلة المدى وتحقيق نتائج أداء استثنائية في عام 2023 وما بعده.
ووفق التقرير الصادر عن البنك، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 3.71 مليار درهم بزيادة قدرها 36.6%، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 43.2% نتيجة لنمو القروض وارتفاع معدلات الفائدة ونمو الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 22.5% من تعزيز أنشطة الأعمال.
وتخطت الأرباح التشغيلية 2.83 مليار درهم مرتفعة بنسبة 42.5%، فيما بلغت المصاريف التشغيلية 881 مليون درهم. وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8%، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15.65%، في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك 13.34%، وهي أعلى بكثير عن المتطلبات التنظيمية.
وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.23%. وبلغ إجمالي الموجودات 126 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 7.2% مقارنة بـ 117.5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022.
وبلغت ودائع العملاء 86.4 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 5.7% مقارنة بـ 81.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022، وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 50.9% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.9%.

بنك دبي التجاري
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