767.3 مليون درهم أرباح "الشارقة الإسلامي" في 9 أشهر بنمو 35 %



الشارقة (الاتحاد)



أعلن مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 35% لتبلغ 767.3 مليون درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة بـ 568.6 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

كما أعلن ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 29% حيث بلغت 939.8 مليون درهم عن الأشهر التسعة الأولى مقابل 730.3 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة.

وساهم الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في زيادة الطلب على تمويلات العملاء، حيث ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 22.4% ما يعادل ارتفاعاً قدره 198.2 مليون درهم ليبلغ 1.1 مليار درهم عن التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنةً بـ 0.9 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 24.0% لتصل إلى 329.6 مليون درهم مقارنةً بـ 265.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

ووصل إجمالي تمويل العملاء إلى 31.9 مليار درهم مقارنة بـ 30.7 مليار درهم بنهاية العام السابق، وارتفع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بمبلغ 3.8 مليار درهم أو 41.0% ليصل إلى مبلغ 12.1 مليار درهم مقارنة بـ 8.5 مليار درهم من نهاية العام السابق.

وانخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم لتصل إلى 1.8 مليار درهم إماراتي في نهاية الفترة 30 سبتمبر 2023 مقابل 3.7 مليار درهم في نهاية عام 2022 نتيجة سداد 500.0 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من خلال المصادر الخاصة للمصرف مما يدل على تمتع المصرف بمستوى جيد لفائض السيولة.

وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية الربع الثالث نتيجة تحسن مزيج الودائع وتقديم منتجات جديدة، حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء بمبلغ 5.7 مليار درهم، ما يعادل 14.5% ليصل إلى 45.2 مليار درهم مقارنه بـ 39.5 مليار درهم بنهاية العام السابق نتيجة إضافة منتجات جديدة تلبية لاحتياجات عملاء المصرف.