أرباح "بنك الفجيرة الوطني" تنمو 122% إلى 513 مليون درهم خلال 9 أشهر

الفجيرة (الاتحاد)

سجل بنك الفجيرة الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أرباحاً صافية بنحو 513.2 مليون درهم، بنمو على أساس سنوي بنسبة 122.5% مقارنة بـ 230.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

وقال البنك، في بيان أمس، إنه حقق صافي ربح بلغ 181 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع بلغ 125.8% مقارنة بالربع نفسه من عام 2022، بما يعكس المستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها البنك في أعماله الرئيسية، والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة، وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة.

وحقق بنك الفجيرة الوطني، وبدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية وإيرادات الرسوم، أرباحاً تشغيلية بلغت 1.2 مليار درهم لفترة الأشهر التسعة، بنمو قدره 26.6% مقارنة بنحو 932.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، وبارتفاع قدره 22.3% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.7 مليار درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مرتفعةً بنسبة 27.7% مقارنة بمبلغ 1.3 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022، ما يعكس الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة وإدارة الموجودات والمطلوبات المعززة، فيما سجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 24.1% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 4.1% لتصل إلى 37.2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 35.7 مليار درهم بنهاية عام 2022، مرتفعة بذلك بنسبة 13.8% عن 30 سبتمبر 2022، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.9% ليصل 50 مليار درهم مقارنة بمبلغ 47.6 مليار درهم بنهاية عام 2022.

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: «تظهر هذه النتائج التأثير المستمر لاستراتيجية أعمالنا، والمرونة في أعمالنا الرئيسية، والتحسن الملموس في جودة الموجودات، وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلا أن النمو الجيد في أدائنا التشغيلي والصافي يبشر ببوادر إيجابية لنتائج العام بأكمله وما بعده».

وأضافت القرق: «نتطلع قدماً لمواصلة التركيز على الفرص لتعزيز خلق القيمة، وتنويع مصادر الإيرادات، والتركيز على المبادرات الرقمية لتقديم خدمات استثنائية للعملاء، والتركيز على انضباط التكلفة، وممارسات إدارة المخاطر، وممارسات الامتثال».