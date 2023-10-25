أبوظبي تستضيف اجتماع اللجنة الفنية لـ«التقييس الدولية»

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تستضيف شركة «بروج» الاجتماع السنوي للجنة الفنية الدولية رقم ISO/TC138 التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) في أبوظبي بدولة الإمارات، والذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق وآسيا والمحيط الهادئ.

وتأتي استضافة الاجتماع السنوي الذي يعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري تأكيداً على مكانة دولة الإمارات والتزامها بدعم وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التقييس، وما تبذله دولة الإمارات من جهود بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان تكامل المواصفات الدولية مع متطلبات تعزيز القطاع الصناعي والتكنولوجي ودعم مؤشرات التنافسية، من خلال والتطوير المستدام لمنظومة البنية التحتية للجودة.

وتعتبر اللجنة واحدة من اللجان الفنية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) وهي أكبر منظمة دولية مستقلة وغير حكومية تضم في عضويتها 169 هيئة تقييس وطنية. ويستقطب اجتماع ISO/ TC138 ممثلين عن اللجنة الرئيسة واللجان الفرعية ومجموعات العمل التي تقوم بتطوير المواصفات القياسية الدولية للأنابيب غير المعدنية المخصصة لنقل السوائل ومستلزماتها بما فيها الصمامات والوصلات. وبصفتها عضواً ومضيفاً لهذا الحدث، تبحث «بروج»، الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، مع خبراء القطاع والمختصين المشاركين من دول العالم في هذا الاجتماع تبادل المعرفة والخبرات والتجارب في مجال المواصفات القياسية.



تعزيز التعاون

من جانبه، قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: استضافة الوزارة للاجتماع السنوي للجنة الفنية ISO / TC138 التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) بالتعاون مع شركة «بروج» التي تمثل إحدى الشركات الوطنية في دولة الإمارات، يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي، ويؤكد على ريادة دولة الإمارات في ملف تطوير البنية التحتية للجودة ودوره في تعزيز مبادرة «اصنع في الإمارات».

وأشار السويدي إلى أن المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة قد أصدرت أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية في مختلف القطاعات، والتي أسهمت في توفر المنتجات الإماراتية في أسواق أكثر من 80 دولة حول العالم.

وكانت دولة الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تشغل مقعداً في «مجلس المنظمة الدولية للتقييس ISO» في الفترة 2020-2022 من خلال عضوية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.



مكانة رائدة

قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: يشرفنا استضافة الاجتماع السنوي للجنة الفنية الدولية ISO/TC138 في أبوظبي والذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويوفر هذا التجمع المهم فرصة لشركة بروج لتعزيز مكانتها الرائدة في القطاع الصناعي ودعمها المستمر لقطاع التصنيع في دولة الإمارات كمزود رئيسي لحلول البولي أوليفين المتميزة.