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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين «غرفة التجارة» و«مكتب أبوظبي للمؤتمرات»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
26 أكتوبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك للارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة لفعاليات الأعمال والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال 2023 التي عقدت على مدار يومي 26 و27 سبتمبر الماضي، وذلك بحضور كل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى جانب عدد من ممثلي كلا الجانبين.
وتدعم مذكرة التفاهم الأهداف الاستراتيجية المشتركة، الرامية إلى تعزيز المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية، وحاضنة لتعزيز وتطوير وتنمية شركات الأعمال في القطاعات الحيوية كافة، إضافة إلى التنسيق المشترك لإبراز الفعاليات والمؤتمرات المختلفة، وتبادل المعارف والخبرات والمعلومات للإسهام في ازدهار فعاليات الأعمال.
وفي هذا الإطار، قال أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: نجحت إمارة أبوظبي بتعزيز مكانتها الرائدة على خريطة سياحة الأعمال العالمية بفضل جهودها المستمرة على صعيد جذب واحتضان أبرز فعاليات الأعمال، وهو ما توّج باختيارها «الوجهة الرائدة لتنظيم مؤتمرات الجمعيات العالمية المتخصصة في الشرق الأوسط» ضمن تصنيف «الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)» لعام 2022.
وأكّد القبيسي، أن توقيع مذكرة التفاهم ينسجم مع مستهدفات الغرفة الرامية إلى تطوير سبل التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المثمرة، إضافة إلى تقديم الدعم لمختلف فعاليات وملتقيات ومؤتمرات الأعمال في الإمارة، وذلك انطلاقاً من إدراكها بأهمية قطاع سياحة الأعمال والفعاليات العالمية في تعزيز فرص التواصل بين مجتمعات الأعمال والمستثمرين، وإبرام الشراكات واتفاقيات التعاون المثمرة، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تؤكد مذكرة التفاهم أهمية الشراكات الاستراتيجية، وتعكس التزامنا بدعم فعاليات الأعمال والاستثمار المبتكرة.

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
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مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض
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