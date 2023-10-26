أرباح «الإمارات دبي الوطني» تنمو بنسبة 92% إلى 17.5 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)



ارتفع صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 92% إلى 17.5 مليار درهم نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. وتخطت أرباح الربع الثالث من العام 2023 مبلغ 5 مليارات درهم للربع الثالث على التوالي، ما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع في بنك الإمارات دبي الوطني بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة في العام 2023. وقد أدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد وإنجاز صفقات إقراض رئيسية للشركات من العملاء متعددي الجنسيات إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 8%. كما حققت جميع وحدات الأعمال في البنك نتائج أعلى من حيث الدخل.

وأظهرت نتائج أعمال البنك، ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 44% ليصل إلى 32.7 مليار درهم، على خلفية مزيج الودائع والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال. وأشارت إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن جودة الائتمان، مما يعكس النهج الحصيف للمجموعة تجاه مخصصات الائتمان.

وأكدت نتائج أعمال بنك الإمارات دبي الوطني، أن الاستثمار في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال، حيث ارتفع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% في دولة الإمارات، مما يدعم هذا القطاع المهم الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد. كما استحوذ البنك على ثلث حصة السوق من الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات، ليرتفع الإنفاق على البطاقات بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن أرباح بنك الإمارات دبي الوطني حققت رقماً قياسياً بلغ 17.5 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام 2023، ما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة وقدراتها الرقمية البارزة، مؤكداً أن الاقتصاد المزدهر، إلى جانب التركيز على تحقيق التميز في الخدمة من خلال طرح المنتجات والخدمات الجديدة، يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو. وأعلن القاسم، توسيع شبكة فروع البنك لتشمل 13 فرعاً في المملكة العربية السعودية، مما ساهم في زيادة الإقراض بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، لافتاً إلى أن المجموعة تعهدت بالالتزام بتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050 والتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، ومن دواعي الفخر أن نكون الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28).