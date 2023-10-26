1.65 مليار درهم أعلى أرباح لـ «الإمارات الإسلامي» خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

حقق «الإمارات الإسلامي» أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مرجعاً الزيادة في الأرباح إلى ارتفاع الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر.



وحسب نتائج الأعمال نما الدخل للربع الثالث من العام 2023 بنسبة 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 1.2 مليار درهم، وهو ما شكل قوة دافعة لنمو الأرباح بنسبة 23% لتصل إلى 435 مليون درهم، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي. كما أظهرت الأرباح التشغيلية عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تحسناً بنسبة 83% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وصاحب ذلك ارتفاع التكاليف بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار الإمارات الإسلامي في فرص النمو المستقبلية.وأوضحت نتائج الأعمال أن إجمالي الأصول ارتفع إلى 86 مليار درهم ليحافظ «الإمارات الإسلامي» بذلك على قاعدة أصول راسخة. وذكرت أن ودائع المتعاملين بلغت 61 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 7% عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 75% من إجمالي الودائع.

وأشارت إلى ارتفاع الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 7% عن نهاية عام 2022 لتصل إلى 52 مليار درهم، وأن نسبة التمويل إلى الودائع بلغت 85%، وهي لا تزال ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة، منوهة بأن نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 19.1% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 20.2%، تعكسان مركز رأس المال القوي للمصرف.

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي، إن المصرف حقق نمواً في الأرباح بنسبة 23% للربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وقفز إجمالي الدخل بنسبة 46%، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15% ليصل إلى 86 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، نظراً لنمو الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 52 مليار درهم. وأوضح أن المصرف شهد نمواً في جميع القطاعات التشغيلية، بما في ذلك قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وإضافة إلى ذلك، سجّل حجم دفتر صكوك المصرف رقماً قياسياً بلغ 10 مليارات درهم، وهو ما يمثل أعلى قيمة على الإطلاق وأعلى نسبة من إجمالي الأصول حتى الآن، مختتماً بالتأكيد على أن «الإمارات الإسلامي»، على يقين راسخ بأهمية رعاية وتنمية المواهب المحلية، وقد حقق نسبة توطين قوية بلغت 36%. كما زادت نسبة العنصر النسائي في المناصب القيادية وصلت إلى 23%، وهو ما يتماشى مع التزام المصرف المتزايد بالتنوع والشمول.