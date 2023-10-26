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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها اليومية إلى نيروبي

«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها اليومية إلى نيروبي
26 أكتوبر 2023 15:25

أبوظبي (الاتحاد)تستأنف الاتحاد للطيران، رحلاتها إلى شرق أفريقيا مع خدمات يومية إلى نيروبي ابتداء من 1 مايو 2024.
وتصل الخدمة الجديدة العاصمة الكينية بشبكة وجهات الاتحاد المتنامية وستساعد على تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين دولة الإمارات ومركز القوة في شرق أفريقيا.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسّرنا استئناف رحلاتنا إلى نيروبي، والتي تعتبر البوابة إلى مغامرات السفاري في كينيا، كما يسعدنا استقبال ضيوفنا من كينيا في الإمارات مع منحهم فرصة السفر إلى مختلف الوجهات على شبكتنا العالمية.
وتعيد هذه الخدمة رحلات المسافرين المباشرة بين المدينتين، وستمّكن الضيوف من كينيا من السفر على رحلات الاتحاد إلى كافة دول الخليج، والولايات المتحدة، أوروبا، الهند وجنوب شرق آسيا.
وستقوم الاتحاد للطيران بتشغيل رحلات يومية إلى نيروبي، على متن طائرة حديثة من طراز إيرباص A320، والتي تضم مقصورات درجة الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة إلى خدمات الشركة الحائزة على الجوائز.

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