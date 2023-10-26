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اقتصاد

«جرانت ثورنتون» تفتتح مكتباً رئيسياً في أبوظبي لمواكبة الطلب

«جرانت ثورنتون» تفتتح مكتباً رئيسياً في أبوظبي لمواكبة الطلب
26 أكتوبر 2023 15:31

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة جرانت ثورنتون، عن افتتاح مكتبها الرئيسي الجديد في سوق أبوظبي العالمي، وذلك بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وتدير جرانت ثورنتون حالياً أربعة مكاتب في جميع أنحاء الدولة مع مكتب رئيسي في دبي. 
ويأتي افتتاح المكتب الجديد مواكبةً لتوسع قاعدة عملاء الشركة في العاصمة الإماراتية، والذي ساهم في دفع عجلة نموها على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.
ويعكس افتتاح المكتب الجديد في سوق أبوظبي العالمي نمو جرانت ثورنتون، كما يجسد مساعي الشركة لدعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة والمؤسسات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي ومختلف المؤسسات في المنظومة التجارية، وخصيصاً في قطاعات الخدمات المالية والطاقة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: نهنئ شركة جرانت ثورنتون على افتتاح مكتبها في سوق أبوظبي العالمي، ونثني على التزامها القوي تجاه أبوظبي، ولا شك أن افتتاح المكتب الجديد لعلامة تجارية عالمية مثل جرانت ثورنتون يشكل لحظة فارقة ودليلاً على ازدهار مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، ويفتح آفاقاً جديداً للفرص والشراكات.
وأضاف معاليه: بالتوازي مع نمو الشركات العريقة مثل جرانت ثورنتون في دولة الإمارات، أصبح القطاع المالي يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعي الدولة لتأسيس اقتصاد متنوع. ويمثل افتتاح المكتب الجديد لحظة محورية لمجتمع الأعمال المزدهر في سوق أبوظبي العالمي، مما يفتح آفاقاً جديدة من الفرص والشراكات«.
من جانبه، قال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون في الإمارات: أثبت سوق أبوظبي العالمي مكانته كأحد مراكز الأعمال العالمية الرائدة التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من الشركات العالمية والمحلية في دولة الإمارات، وسيدعم تواجدنا هنا استراتيجيتنا الرامية للتعاون بشكل وثيق مع قاعدة عملائنا الواسعة في أبوظبي، فضلاً عن دعم مساهمة سوق أبوظبي العالمي في تحقيق الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات». 
وقال سامر حجازي، رئيس مكتب أبوظبي ومسؤول الخدمات المالية الأول لشركة جرانت ثورنتون في الإمارات: «شهدت محفظة أعمالنا في العاصمة الإماراتية نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، ونعتزم تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً عبر مجموعة من الخطط الطموحة».

 

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