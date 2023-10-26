5.8 مليار درهم أرباح «المشرق» خلال 9 أشهر بنمو 122%

دبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح المشرق بنسبة 122%، ليصل إلى 5.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مدفوعاً بنمو قوي في الدخل وانخفاض تكلفة المخاطر.

وأعلن المشرق، في بيان أمس، أن ارتفاع الدخل التشغيلي وصافي الأرباح جاء بشكل أساسي نتيجة زيادة صافي الدخل من الفوائد، والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 82% على خلفية نمو الميزانية العمومية للبنك، وهوامش العميل السليمة، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية من 3.2 مليار درهم إلى 5.6 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وتم الإعفاء عن صافي مخصصات المخاطر والتي وصلت قيمتها إلى 341 مليون درهم، مدفوعة بانخفاض قدره 69% على أساس سنوي في الرسوم المنخفضة المخاطر، البالغة 244 مليون درهم.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: «لا يزال القطاع المصرفي في دولة الإمارات يبدي مرونة ونمواً ملحوظين، مما يرسي أساساً قوياً للمشهد المالي بأكمله في البلاد، ويمثل إنجازنا الأخير في تحقيق نمو ملحوظ في صافي الأرباح بنسبة 122% على أساس سنوي، شهادة على قوة المشرق المستدامة والزخم الكبير الذي يمضي به قدماً».

وأضاف: «نؤكد من خلال تعاوننا مع مؤتمر الأطراف COP28، على التزامنا الراسخ تجاه العمل على مكافحة التغير المناخي والدعوة لبناء مستقبل مستدام، وندرك تماماً أن الوقت قد حان لإعادة الابتكار والتطلع إلى المستقبل، والتأكد من أننا كقادة في قطاع الخدمات المصرفية، لا نهدف إلى تحقيق الأرباح فحسب، بل أيضاً إلى دعم الجهود الحثيثة لبناء مستقبل مستدام للجميع».

من جانبه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «يمثل الأداء المالي المتميز للمشرق هذا العام انعكاساً واضحاً لالتزامنا المستمر بالابتكار وإعطاء الأولوية القصوى لعملائنا في كل ما نقوم به». وأضاف عبد العال: «في الوقت الذي نتطلع فيه قدماً نحو المستقبل، فإننا نلتزم باستراتيجية شاملة، إذ فضلاً عن الاستثمار المالي، فإننا نهدف أيضاً إلى رفع مستوى تجربة العملاء، وتعزيز إجراءاتنا الأمنية بأحدث وسائل مواجهة الاحتيال، وتحسين عملياتنا من خلال الأتمتة، كما أننا متحمسون جداً لتعزيز قدراتنا الرقمية، لاسيما من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي في دعم منصاتنا الرقمية الرائدة مثل Neo وNeoBiz».