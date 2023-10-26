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اقتصاد

أسواق الأسهم تستقطب سيولة بـ1.38 مليار درهم

أسواق الأسهم تستقطب سيولة بـ1.38 مليار درهم
27 أكتوبر 2023 00:53

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية أمس سيولة قدرها 1.388 مليار درهم موزعة بواقع 1.062 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و326 مليون درهم في سوق دبي المالي. وعادت مؤشرات الأداء للانخفاض الملحوظ أمس لتبلغ خسائر القيمة السوقية 34.55 مليار درهم متضمنة 26.32 مليار درهم خسائر سوق العاصمة و8.23 مليار درهم خسائر سوقية لأسهم سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد عاد مؤشر السوق أمس للانخفاض ليخسر 82.7 نقطة بنسبة 0.88% ويغلق عند مستوى 9242.18 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.062 مليار درهم شملت ما يزيد على 180.15 مليون سهم عبر 14167 صفقة. وارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 67 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 48 شركة، وبقيت أسهم 5 شركات على ثبات.
وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 230.34 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 100.98 مليون درهم، ثم «إي آند» بقيمة تداول 88.37 مليون درهم وحل «ملتيبلاي»  رابعاً بقيمة 74.48 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» خامساً بقيمة 74.15 مليون درهم. وجاء سهم «بروج» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 23.64 مليون سهم، وتلاه «ملتيبلاي»  بتداول 22.84 مليون سهم، ثم «كيو القابضة» بنحو 9.9 مليون سهم، وحل «الدار العقارية» رابعاً بعد تداول 9.525 مليون سهم، ثم  «رأس الخيمة العقارية»  بتداول 9.523 مليون سهم. 

سوق دبي
وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس 326.55 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 118.98 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8302 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بمقدار 59 نقطة وبنسبة 1.53% ليصل إلى 3782 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 7 شركات مقابل انخفاض أسهم 24 شركة وثبات أسهم 6 شركات. 
وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 83.13 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 45.69 مليون درهم، ثم «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة 43.84 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 19.22 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 12.81 مليون سهم ثم «الإثمار القابضة» بتداول 8.8 مليون سهم.

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