«غرف دبي» تنظم ورشتي عمل لدعم الشركات الصغيرة

دبي (الاتحاد)

نظمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل حول مجالين رئيسيين يؤثران على مجتمع الأعمال المحلي، حيث تناولت هذه الورش الجوانب القانونية والعملية لقطاع التأمين ومنازعات التجارة الإلكترونية بمشاركة أكثر من 80 مشاركاً في الورشتين. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تهدف ورش العمل إلى تزويد الشركات المحلية برؤى واضحة من الخبراء والمختصين حول القضايا المهمة التي تؤثر على أعمالهم، ونحرص بشكل دوري على تنظيم مثل هذه الورش لتمكين الشركات المحلية من الوصول إلى الموارد القانونية المتخصصة التي تحتاجها.