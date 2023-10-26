السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي

مكتوم بن محمد خلال استقبال أجاي بانغا (من المصدر)
27 أكتوبر 2023 00:53

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تضبط شاباً قاد دراجته بسرعة 280 كم
80 وظيفة للمواطنين في «يوم مفتوح» بمجلس أم سقيم

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيسَ مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، حيث تناول اللقاء مستجدات مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وسبل تعزيز أوجه التعاون التي تجمعها بمجموعة البنك الدولي لاسيما على صعيد تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة وتطوير قدرات الكفاءات الوطنية.
وتناول اللقاء بحث سبل توسيع آفاق التعاون وتطوير الشراكة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، ومشاركتها رؤية ورسالة البنك الدولي وسبل دعم دوره ومبادراته في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، والرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة لتحقيق الأجندة العالمية لمواجهة التحديات، مشيراً سموه إلى دور مجموعة البنك الدولي الداعم لمؤتمر الأطراف «COP28» في مجالات الغذاء والمياه وتمويل المناخ، كذلك دعم توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في التقنيات المناخية، وسعيها للعب دور مؤثر في مواجهة تأثيرات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كذلك، أشاد سموه بنجاح الاجتماعات السنوية التي عقدت مؤخراً في مراكش، والتي تم الإعلان خلالها عن رؤية البنك في إيجاد حلول للتحديات العالمية، وتطوير أدوات جديدة تعزز الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والبشري، ومواكبة أزمات تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.
واطّلع سموه خلال اللقاء على توجهات البنك الدولي وإطار عمله الجديد، والتي تشمل اقتصاد المعرفة ومساهمته في تطوير الاقتصاد العالمي، ودور الرقمنة في تعزيز الحوكمة، وتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية، وكذلك توفير التعليم والرعاية الصحية، والبنى التحتية، والحفاظ على التنوع الحيوي في جميع أنحاء العالم.
حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.

مكتوم بن محمد بن راشد
دبي
مكتوم بن محمد
مجموعة البنك الدولي
البنك الدولي
رئيس البنك الدولي
أجاي بانغا
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
إنتاج الهيدروجين الأخضر
الأخبار العالمية
هولندا تطلق عملية إنشاء شبكة إمدادات وقود الهيدروجين
28 أكتوبر 2023
دراسة تكشف فوائد صحية للصوم المتقطع
الترفيه
دراسة تكشف فوائد صحية للصوم المتقطع
28 أكتوبر 2023
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
28 أكتوبر 2023
أوليغ تساريوف
الأخبار العالمية
محاولة اغتيال سياسي أوكراني سابق يعيش في القرم
اليوم 23:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©