مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي

دبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيسَ مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، حيث تناول اللقاء مستجدات مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وسبل تعزيز أوجه التعاون التي تجمعها بمجموعة البنك الدولي لاسيما على صعيد تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة وتطوير قدرات الكفاءات الوطنية.

وتناول اللقاء بحث سبل توسيع آفاق التعاون وتطوير الشراكة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، ومشاركتها رؤية ورسالة البنك الدولي وسبل دعم دوره ومبادراته في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، والرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة لتحقيق الأجندة العالمية لمواجهة التحديات، مشيراً سموه إلى دور مجموعة البنك الدولي الداعم لمؤتمر الأطراف «COP28» في مجالات الغذاء والمياه وتمويل المناخ، كذلك دعم توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في التقنيات المناخية، وسعيها للعب دور مؤثر في مواجهة تأثيرات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كذلك، أشاد سموه بنجاح الاجتماعات السنوية التي عقدت مؤخراً في مراكش، والتي تم الإعلان خلالها عن رؤية البنك في إيجاد حلول للتحديات العالمية، وتطوير أدوات جديدة تعزز الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والبشري، ومواكبة أزمات تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.

واطّلع سموه خلال اللقاء على توجهات البنك الدولي وإطار عمله الجديد، والتي تشمل اقتصاد المعرفة ومساهمته في تطوير الاقتصاد العالمي، ودور الرقمنة في تعزيز الحوكمة، وتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية، وكذلك توفير التعليم والرعاية الصحية، والبنى التحتية، والحفاظ على التنوع الحيوي في جميع أنحاء العالم.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.