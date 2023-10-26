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اقتصاد

«غرفة الشارقة» توقع مذكرة تفاهم مع «الاتحادية للضرائب»

«غرفة الشارقة» توقع مذكرة تفاهم مع «الاتحادية للضرائب»
27 أكتوبر 2023 00:52

الشارقة (الاتحاد)

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وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية فاعلة وحيوية لإطلاق المبادرات والورش الرامية إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، وذلك للمساهمة في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين. وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي عقدت في مقر الغرفة، عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث وقع كل محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلاً عن الغرفة، وخالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ممثلاً عن الهيئة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وتنص المذكرة على تنظيم الجانبين حزمة من ورش العمل التي تستهدف نشر وتعزيز الوعي الضريبي بين رجال ورواد الأعمال والمستثمرين في إمارة الشارقة، واطلاعهم على التشريعات المنظمة للإجراءات الضريبية الاتحادية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل الضريبي، ودوره في تنويع اقتصاديات المنطقة، والتعريف بأنواع الضريبة في الدولة.
وأوضح محمد أحمد أمين العوضي أن المذكرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز وعي مجتمع ورواد الأعمال والمستثمرين في الإمارة بحقوق وواجبات المعنيين بالنظام الضريبي وأهدافه وآليات تطبيقه والتعريف بإجراءات ومتطلبات الامتثال للضرائب المطبقة في دولة الإمارات.
من جانبه، أكد خالد علي البستاني حرص الهيئة المُستمر على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جميع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص.

الإمارات
غرفة تجارة وصناعة الشارقة
الشارقة
الهيئة الاتحادية للضرائب
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