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اقتصاد

%53 نمو رصيد «المركزي» من الذهب

%53 نمو رصيد «المركزي» من الذهب
27 أكتوبر 2023 00:53

أبوظبي (وام)

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أعلن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 53% بنهاية أغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، أمس، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.102 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل أكثر من 5.9 مليار درهم. وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 6.6%، مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 1.1 مليار درهم.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب ارتفع إلى 12.862 مليار درهم نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم نهاية 2019، و1.134 مليار درهم نهاية 2018.

مصرف الإمارات المركزي
الإمارات
المصرف المركزي
المصرف المركزي الإماراتي
الذهب
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