«الدار العقارية» تُطلِق أول مشاريعها السكنية في دبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة الدار العقارية، عن إطلاق «جنان من الدار» (جنان)، مجمّعها السكني الأول في إمارة دبي، ليشكل انطلاقة مميزة للدار نحو سوق دبي، بالشراكة مع «دبي القابضة».

وستطرح المرحلة الأولى من المشروع بحيث تكون متاحة للمشترين ابتداءً من 31 أكتوبر الحالي، وستضم 462 وحدةً من أصل 2428 منزلاً، وتشمل وحدات تاون هاوس تتراوح بين 3 و4 غرف، وصولاً إلى فلل مكوّنة من 3 إلى 6 غرف بتشطيبات عالية الجوّدة.

وتبدأ أسعار وحدات التاون هاوس المؤلفة من ثلاث غرف من 2.5 مليون درهم، في حين تبدأ أسعار الفلل المكوّنة من ثلاث غرف نوم من 3.5 مليون درهم.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «يسعدنا أن نبدأ فصلاً جديداً في تاريخ الدار من خلال توسيع حضورنا نحو إمارة دبي، وطرح مشاريعنا السكنية المميزة فيها للمرة الأولى، سنقوم بالتعاون مع (دبي القابضة) بتطوير ثلاثة مجمّعات سكنية ضمن مواقع رئيسة خارج مركز المدينة، حيث سنوظّف أفضل إمكانات الدار لتطوير بيئات ومجمّعات ذات تصميم فريد وعملي، وستكون البداية مشروع (جنان)، ومع استمرار سوق العقارات في دبي في تحقيق نمو قوي، نتطلع إلى توسيع حضورنا في الإمارة مع تركيزنا على المزيد من التنويع الجغرافي والقطاعي».

من جهته، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة «دبي القابضة»: «تتجاوز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع الدار مفهوم التحالف والتعاون التجاري المُعتاد، بل هي تجسيد لالتزام كلا المجموعتيْن بأحداث أثر إيجابي في المجمّعات التابعة لنا، ونهدف معاً إلى وضع معايير جديدة ورفع مستوى ما يُطرَح في السوق من خلال التركيز على الجودة العالية والاستدامة، وتأتي (دبي القابضة) في طليعة الشركات التي تعزّز مكانة دبي وجهةً عالميةً للاستثمار بشكلٍ مستمر، وتسهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة القائم على التميّز والابتكار ضمن مناخ السوق المعروف بديناميكيّته وتطورّه الدائم».

ومن جانبه، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: «يسرنا الكشف عن مشروع جنان الذي يمثل أول مفهوم سكني للدار في دبي، وحرصنا على مدار عملية تطوير المخطط الرئيس للمشروع على إيجاد أسلوب حياة مبتكر يركز على الرفاهية التي تجمع بين المنازل الحديثة والمساحات الخضراء الواسعة والمرافق المشجعة على التواصل والتفاعل بين السكان، وواثقون من أن (جنان) يقدم مفهوماً جديداً لسوق دبي، وسيوفر لأصحاب المنازل والمستثمرين فرصة لشراء عقار في وجهة سكنية خارج مركز المدينة تمتاز بموقعها الجيد وسهولة الوصول إليها والتنقل منها».

ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من مشروع جنان خلال الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم خلال الربع الثالث من عام 2027.

وسيستهدف المشروع التطويري الجديد الحصول على الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) للمخطط الرئيس، وسيدمج تدابير الاستدامة في تصميمه لتقليل استهلاك الطاقة والمياه والنفايات.

وبالإضافة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي بين السكان والارتقاء بجودة حياتهم، سيشتمل المجمّع السكني الجديد على ميزات مستدامة رئيسة تتماشى مع رغبة الدار في تعزيز الحياة المستدامة مثل نقاط شحن السيارات الكهربائية، وتجهيزات المياه عالية الكفاءة، والإدارة الذكية للنفايات.

وسيتم إعطاء الأولوية لاستخدام المواد محلية المصدر في عملية التطوير لتقليل البصمة الكربونية، بجانب اعتماد ممارسات البناء المستدامة.

ويمتد مشروع جنان على مساحة واسعة تبلغ نحو مليون متر مربع، حيث يمكن للمقيمين بكل سهولة ويسر الوصول إلى مجموعة واسعة من المنشآت والمرافق.

ويمتاز المشروع بموقعه مقابل منتجع الحبتور بولو، كما يقع بالقرب من مسارات وشبكات النقل الرئيسة ومراكز الأعمال ووجهات الحياة العصرية الرئيسة في الإمارة، بما فيها طريق دبي العين والذي يعزز سهولة الوصول إلى «داون تاون دبي» ومركز دبي المالي العالمي، بجانب إحدى أبرز مناطق الجذب السياحي مثل القرية العالمية و«آي إم جي» عالم من المغامرات، ودبي مول، فضلاً عن ذلك، سيمكن للقاطنين في هذا المجمّع السكني الوصول بكل سهولة ويسر إلى الطرق السريعة الرئيسة التي تربط بين دبي وأبوظبي والشارقة.