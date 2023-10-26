«مطارات أبوظبي»: خدمات ومرافق مبنى «A» جاهزة لاستقبال المسافرين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مطارات أبوظبي» أنّ الخدمات والمرافق الرئيسة كافة في مبنى المسافرين «A» باتت جاهزة الآن لاستقبال أول المسافرين عبر المبنى الجديد اعتباراً من 1 نوفمبر 2023، علماً بأنّ الرحلة الافتتاحية التي تنظّمها شركة «الاتحاد للطيران» مقرّرة في 31 أكتوبر الجاري.

وأطلقت «مطارات أبوظبي»، الشركة المشغلة لمطار أبوظبي الدولي، حملة توعية تشمل قنوات إعلامية مطبوعة ورقمية ومسموعة، لضمان توجّه المسافرين وزوّار المطار نحو المبنى الصحيح للسفر أو استقبال الزوّار، حيث نصحت الشركة المسافرين وزوّار المطار بالتحقق بشكل منتظم من تفاصيل الرحلات والمبنى المخصّص لانطلاقها أو وصولها عبر الموقع الإلكتروني www.abudhabiairport.ae في الفترة بين 1 و14 نوفمبر.

ومع اقتراب الموعد المقرّر لافتتاح مبنى المسافرين «A»، يُنصح المسافرون خلال شهر نوفمبر بالتحقق من تفاصيل رحلاتهم مع شركات الطيران التي يسافرون عبرها، قبل التوجّه نحو مطار أبوظبي الدولي للسفر أو استقبال الزوّار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ «مطارات أبوظبي» المشغلة لمطار أبوظبي الدولي، أعلنت أنه خلال الفترة الانتقالية الدقيقة بين 1 و14 نوفمبر، سيجري تشغيل المباني كافة في آنٍ معاً («A»، «1»، «2» و«3»)، على أن تستخدم شركات الطيران كافة مبنى المسافرين الجديد «A» حصرياً اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل. وتهدف حملة التوعية التي تنظمها «مطارات أبوظبي» إلى تزويد أفراد المجتمع المحلي كافة بأدقّ التفاصيل حول موقع المبنى الجديد، والتي باتت متوافرة الآن عبر تطبيقات المواقع شائعة الاستخدام كافة، مثل خرائط «جوجل» و«وايز».

ويمكن اليوم الوصول إلى مبنى المسافرين «A» باستخدام السيارة بسرعة وسهولة تامة من أبوظبي ودبي، حيث تمّ وضع لافتات واضحة للسائقين على الطريقين السريعين «E10» و«E11» ومواقع أخرى داخل المبنى الجديد والمنطقة المحيطة به، ويمكن لكلّ مَن يستقلّ سيارة أجرة أو يستخدم وسائل النقل العام الوصول إلى مدخل المبنى الجديد بسهولة مطلقة.

وقال فرانك ماكروري، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات أبوظبي»: نتطلع إلى استقبال المسافرين في المبنى «A» الجديد والمجهّز بأحدث المرافق والخدمات، اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل، فالمبنى الجديد سوف يسهم بالطبع في تعزيز القدرة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي، وسيتيح وصول المسافرين وشركات الطيران إلى مرافق حديثة تمتاز بأعلى المعايير العالمية. وإننا ننصح المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 و14 نوفمبر التحقق من تفاصيل رحلاتهم عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي أو من خلال التواصل مع شركات الطيران المعنية، للتأكد من المبنى الذي سيغادرون منه أو سيصلون إليه.

وبادرت «مطارات أبوظبي» إلى تخصيص حافلات لنقل المسافرين بين مختلف مباني المطار، وبالتحديد أولئك الذين قد لا يوجدون في المبنى الصحيح أو الذين يرغبون بالانتقال من محطة إلى أخرى للوصول إلى وجهتهم الأخيرة بسرعة وسهولة.