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اقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

الذهب
27 أكتوبر 2023 08:57

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اليوم الجمعة. وبحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1986.76 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 1996.80 دولار.

وأبقت التوقعات القائمة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، أسعار الذهب دون سقف الألفي دولار الذي تم تجاوزه آخر مرة في مايو.

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية اليوم الجمعة بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية 0.2 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأميركي ارتفع بأسرع وتيرة في نحو عامين في الربع الثالث.

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وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بنسبة خمسة بالمئة تقريبا علامة جيدة على أن الاقتصاد يتجه نحو هبوط سلس لكنه قد يساهم في الإبقاء على عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل مرتفعة.

وينصب تركيز المستثمرين أيضا على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات حول ما يمكن توقعه من اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.84 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 904.71 دولار كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1135.65 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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