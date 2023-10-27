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اقتصاد

الإمارات والسعودية تقودان مكاسب البورصات العربية في الربع الثالث

أرشيفية
27 أكتوبر 2023 12:04

تصدرت أسواق الإمارات والسعودية المالية البورصات العربية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد تحقيقهما مكاسب سوقية ناهزت 167 مليار دولار، وفق صندوق النقد العربي.

وذكر الصندوق، في النشرة الفصلية لأسواق المال العربية والتي ترصد أداء 15 بورصة، أن أسواق الإمارات حققت في الربع الثالث مكاسب سوقية بنحو 32.5 مليار دولار موزعة بواقع 20.7 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية و11.8 مليار دولار لسوق دبي المالي.

وأوضحت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 755.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 776.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 177.8 مليار دولار إلى 189.7 مليار دولار.

وأشارت النشرة إلى أن السوق المالية السعودية حققت مكاسب سوقية بنحو 134.1 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.908 تريليون دولار إلى 3.04 تريليون دولار، فيما زاد رأس المال السوقي لبورصة قطر من 162.6 مليار دولار إلى 165.8 مليار دولار رابحاً أكثر من 3.2 مليار دولار.

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وذكرت النشرة أن بورصة مصر حققت مكاسب بنحو 7 مليارات دولار وارتفع رأسمالها السوقي من 37.5 مليار دولار إلى 44.5 مليار دولار ، وسجلت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 1.76 مليار دولار ووصل رأسمالها إلى 58.9 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنحو 57.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2023.

ووفق النشرة، وصل رأس المال السوقي لبورصة الكويت مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 133.07 مليار دولار وبورصة مسقط إلى 61.04 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 20.19 مليار دولار، وبورصة عمان إلى 23.8 مليار دولار.وسجل رأس المال السوقي لبورصة بيروت نحو 18.2 مليار دولار، وبورصة تونس نحو 7.4 مليار دولار وبورصة فلسطين 4.88 مليار دولار وبورصة دمشق نحو 4 مليارات دولار وبورصة الجزائر 553 مليون دولار. 

 

 

 
 
 
 
 

 

المصدر: وام
البورصات العربية
الإمارات
السعودية
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