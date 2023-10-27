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اقتصاد

«مبادلة» تصدر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

مقر «مبادلة»
27 أكتوبر 2023 20:12


أبوظبي (وام)
أصدرت شركة مبادلة للاستثمار، أول سندات خضراء في تاريخها، بقيمة 750 مليون دولار، لمدة 10.5 سنة، بعائد يبلغ 6.03% وفائدة 5.875%، وشهدت عملية الإصدار إقبالًا قويًا من السوق.
وارتفعت قيمة أوامر الشراء إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وكان هنالك إقبال قوي من المستثمرين المحليين والأوروبيين والآسيويين والأميركيين.
ويعد هذا الإصدار واحداً من أعلى الإصدارات التي حظيت بفائض اكتتاب في عام 2023، حيث وصل فائض الاكتتاب إلى 9.1 ضعف فيما سيتم استثمار عائدات السندات في فئات استثمار متوافقة مع شبكة التمويل الأخضر.
وأسهمت هذه الصفقة في تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جلب مستثمرين جدد، حيث جاءت نسبة كبيرة من الإقبال من جهات استثمارية جديدة لم تستثمر من قبل في سندات خاصة بـ«مبادلة».
ويعكس هذا الإصدار التزام «مبادلة» بالاستثمار المسؤول وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: يظل الاستثمار المسؤول عنصراً أساسياً في نهج أعمال «مبادلة» منذ إنشائها وما يزال يمثل ركيزة أساسية في طريقة استثمارنا حتى اليوم، وتحرص مبادلة على التعاون مع الحكومات ومؤسسات الأعمال وشركات الاستثمار الرائدة في العالم من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم".
وأضاف أن الإقبال القوي الذي شهده إصدار مبادلة الأول للسندات الخضراء من مختلف جهات الاستثمار، يقدم دليلاً آخر على قدرتنا على الوصول إلى أسواق الديون عبر مختلف الدورات والظروف الاقتصادية

 

 

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