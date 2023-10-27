4.44 مليار درهم قيمة مشتريات الإماراتيين من الأسهم خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أسهمت تعاملات المستثمرين الإماراتيين في استقرار أداء أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي، حيث زادت تعاملات الشراء بالمقارنة بتعاملات البيع لتبلغ قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون الإماراتيون 4.44 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي متضمنة 3.62 مليار درهم قيمة الأسهم المشتراة في سوق العاصمة و820 مليون درهم في “دبي المالي”. وكانت محصلة تعاملات الإماراتيين صافي (شراء) بنحو 217.17 مليون درهم متضمنة 192.17 مليون درهم في سوق أبوظبي وصافي شراء بقيمة 25 مليون درهم في سوق دبي.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قدرها 6.39 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي بواقع 4.68 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و 1.7 ملياراً في سوق دبي المالي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في كلا السوقين في ختام الأسبوع بنحو 6 مليارات درهم محصلة ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في سوق دبي المالي بنحو 9 مليارات درهم لتبلغ 640.97 مليار درهم، مقابل تراجع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 3 مليار درهم إلى 2.761 تريليون درهم.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات بيع الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات الشراء لتكون المحصلة صافي (بيع) 192.17 مليون درهم، وصافي (بيع) 9.41 مليون سهم بعد استحواذهم على 24.81% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 32.3% من أجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 7.99 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 34.34 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) بيع بقيمة 237.56 مليون درهم. مؤكدة أن محصلة تعاملات الإماراتيين كانت (شراء) بنحو 192.17 مليون درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 3.62 مليار درهم ومبيعات بقيمة 3.43 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 3.89 مليار درهم بعد شراء 571.3 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.87 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 562.93 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 19 مليون درهم و صافي (شراء) 8.39 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 323.84 مليون سهم بقيمة تتجاوز 792.99 مليون درهم، وباعوا 332.24 مليون سهم بقيمة 812 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 19 مليون درهم وصافي (بيع) لعدد 8.39 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 0.75% خاسراً 69.66 نقطة، عند مستوى 9236.85 نقطة، مقارنة مع 9306.51 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع حيث سجل أعلى مستوى للمؤشر 9362.42 نقطة ونحو 9219.64 نقطة في حده الأدنى.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار 30 شركة، فيما أغلقت 35 شركة مستقرة دون تغيير مقارنة مع أسعار أغلاقها بنهاية الأسبوع السابق. وشهد السوق إبرام 65 ألفاً و 977 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 895.17 مليون سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.689 مليارات درهم.

وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة بنحو 3 مليارات درهم لتبلغ في نهاية الاسبوع 2.761 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 891.17 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 52% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 916.17 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53.54% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 25 مليون درهم، كمحصلة (بيع ). وقام المستثمرون الاماراتيون بشراء أسهم بقيمة 820 مليون درهم، وباعواً أسهماً بقيمة 795 مليون درهم لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 25 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.045 مليار درهم تشكل ما نسبته 61% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.102 مليار درهم لتشكل ما نسبته 64.41% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 56.89 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وزادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات البيع حيث بلغت 665.9 مليون درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 609 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بنحو 56.89 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 56.6 نقطة عند مستوى 3786.55 نقطة يوم أمس مقارنة مع 3729.91 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 9 مليارات درهم لتبلغ 640.978 مليار درهم مقارنة بنحو 631.96 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الاجمالية 1.71 مليار درهم بعد تداول 756.45 مليون سهم خلال 44 ألف و 574 صفقة.



%75 حصة الإماراتيين من تداولات أبوظبي

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت حصتهم 75.19% من قيمة التداولات و67.7% من قيمة التداولات.

واستطاع مؤشر سوق دبي المالي الإغلاق على ارتفاع بنحو 56.6 نقطة عند مستوى 3786.55 نقطة.