74.4 مليار درهم التجارة بين الإمارات وأميركا خلال 8 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2023 ليصل إلى نحو 74.4 مليار درهم ( 20.26 مليار دولار) مقارنة مع 65.5 مليار درهم (17.84 مليار دولار)، خلال الفترة ذاتها من العام 2022، بنمو قدره 13.5%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي.

وبحسب بيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، بلغ إجمالي صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، نحو 15.73 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي واردات الدولة نحو 58.63 مليار درهم (15.9 مليار دولار).

وأظهرت البيانات تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين، مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، في الفترة ذاتها من العام 2019، والتي بلغت نحو 57.7 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 16.7 مليار درهم، وذلك بدعم الارتفاع القوي في صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة من نحو 10.64 مليار درهم (2.95 مليار دولار) في أول 8 أشهر من 2019 إلى 15.7مليار درهم (4.3 مليار دولار) بالفترة ذاتها من العام الجاري، بالتوازي مع زيادة الواردات من 46.4 مليار درهم (12.7 مليار دولار) في أول 8 أشهر من 2019، إلى 58.6 مليار درهم (15.9 مليار دولار).



الميزان التجاري

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 42.8 مليار درهم (11.68 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، بالمقارنة مع فائض قدره 30.6 مليار درهم (8.3 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2022.

وتقوم الإمارات بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية، فيما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.



قفزات شهرية

ووفقاً للبيانات الشهرية، بلغ إجمالي التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال شهر أغسطس الماضي نحو 9 مليارات درهم (2.44 مليار دولار) مقارنة مع 9.14 مليار درهم (2.5 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، توزعت بين واردات بقيمة 7.13 مليار درهم (1.9 مليار دولار) وصادرات إماراتية بقيمة 1.8 مليار درهم (496 مليون دولار).

وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يناير 2023 ليصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار) مقارنة مع 7.2 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في ذاته من العام 2022، مسجلاً نمواً قدره 18%.

وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير 2023 ليصل إلى 2.6 مليار دولار، شملت 2.2 مليار دولار واردات من الولايات المتحدة و404 مليون دولار صادرات، وذلك قبل أن يصعد إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام في شهر مارس ليصل إلى 2.9 مليار دولار، شملت صادرات بقيمة 775 مليون دولار، وواردات بقيمة 2.15 مليار دولار.

وفي شهر أبريل الماضي بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.4 مليار دولار، شملت 1.87 مليار دولار قيمة واردات و553 مليون دولار قيمة صادرات، فيما بلغ خلال شهر مايو نحو 2.48 مليار دولار، شملت 1.7 مليار دولار قيمة واردات و 691 مليون دولار قيمة صادرات.

وفي شهر يونيو الماضي بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.57 مليار دولار، شملت 2.1 مليار دولار قيمة واردات و471 مليون دولار قيمة صادرات، في حين بلغ في شهر يوليو نحو 2.44 مليار دولار، شملت 2.03 مليار قيمة واردات و408 مليون دولار قيمة صادرات.