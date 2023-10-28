29.3 % نمو حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)



أظهر تقرير مطار أبوظبي الدولي، عن حركة المسافرين في الربع الثالث من العام 2023، تحقيق معدلات جيدة بلغت 5.951 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي، خلال الفترة من 1 يوليو – 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 29.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجل مطار أبوظبي الدولي 37 ألفاً و903 حركات هبوط أو إقلاع خلال الربع الثالث من العام 2023، بزيادة بنسبة 21.8% مقارنة بمعدل 31 ألفاً و123 رحلة خلال الربع الثالث من العام 2022.

وأكد التقرير أن إمارة أبوظبي شهدت نمواً ملحوظاً على صعيد الوجهات الدولية، عبر تسيير 24 شركة طيران رحلاتها إلى 119 وجهة حول العالم، عبر مطار أبوظبي الدولي. وتضمنت الوجهات التي شهدت إقبالاً متزايداً، عبر مطار أبوظبي الدولي، خلال الربع الثالث من العام 2023 لندن (238.196 مسافراً) ومومباي (228.189 مسافراً) وكوتشي (191.883 مسافراً) والقاهرة (172.570 مسافراً) والدوحة (168.417 مسافراً). وخلال الفترة نفسها، قامت «مطارات أبوظبي» بمناولة 143.979 طناً من الشحن الجوي عبر مطار أبوظبي الدولي.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي، إن معدلات السفر ما زالت تعكس نمواً مضاعفاً على صعيد أعداد المسافرين وحركات الهبوط والإقلاع على حدٍّ سواء. وأكدت مواصلة جذب المزيد من أبرز شركات الطيران العالمية إلى أبوظبي، حيث من المقرّر أن تبدأ الخطوط الجوية الفرنسية وطيران «صن إكسبريس» بتسيير رحلاتهما عبر مطار أبوظبي الدولي، خلال موسم الشتاء، وفقاً لجداول الاتحاد الدولي للنقل الجوي، معلنة أن الخطوط الجوية البريطانية أعلنت مؤخراً عن معاودتها تسيير رحلاتها إلى أبوظبي اعتباراً من أبريل 2024، ومعربة في الوقت ذاته عن الثقة التامة بأنّ مبنى المسافرين «A» الجديد سوف يسهم في نمو شركات الطيران وحركة المسافرين، لما يمتاز به من إمكانات جديدة ومرافق حديثة بمعايير عالمية.