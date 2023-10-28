مخاوف الركود تتجدد بأميركا ومؤشر «وداو جونز» يتراجع

واشنطن - شريف عادل



عادت مخاوف الدخول في ركود لتطل برأسها من جديد على الاقتصاد الأميركي، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات التكنولوجيا المتقدمة عن توقعات إيرادات وربحية متواضعة خلال الفترة القادمة، فتراجعت أغلب الأسهم الأميركية في تعاملات يوم الجمعة، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 366 نقطة.

وبعد يومين من التراجعات الكبيرة، ارتفعت الأسهم الأميركية في التعاملات الأولى في آخر أيام الأسبوع، قبل أن يطغى عليها ارتفاع أسعار النفط، الذي يمثل التهديد الأكبر لاستمرار الاقتصاد الأكبر في العالم في تحقيق معدلات نموه المرتفعة، وارتفع سعر خام برنت خلال تعاملات الجمعة بأكثر من 2.5%.

وبنهاية تعاملات الجمعة، مثلت نقاط التراجع لدى المؤشر الأشهر في العالم نسبة 1.12% من قيمته عند بداية اليوم، وخسر مؤشر «إس آند بي 500» الأشمل 0.48% من قيمته، بينما تمكن مؤشر «ناسداك» من الاحتفاظ بجزء من مكاسبه، لينهي اليوم في المنطقة الخضراء، ولكن بارتفاع لم يتجاوز 0.38%.

وبإقفال الأسبوع، كان مؤشر «إس آند بي 500» متراجعاً بنسبة 10.3% مقارنة بأعلى مستوياته هذا العام، التي تم تسجيلها في نهاية شهر يوليو الماضي.

وعلى المستوى الأسبوعي، كانت المؤشرات الثلاثة في المنطقة الحمراء، حيث خسر مؤشر «داو جونز الصناعي» 2.1%، وتراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 2.5%% ، بينما كانت الخسارة الأسبوعية في مؤشر ناسداك 2.6%، في أسبوع طغى عليه الإعلان عن نتائج أعمال العديد من الشركات الكبرى، خلال الربع الثالث من العام.

وجاءت التراجعات الأسبوعية على خلفية توقعات متشائمة لإيرادات الربع الأخير من العام لعدد من الشركات، كان من بينها شركتا «ميتا»، و«ألفابيت»، الشركة المالكة لمحرك البحث الشهير «غوغل».

وقال ديف سيكيرا، كبير استراتيجيي السوق الأميركية في Morningstar: «لا تزال لدينا توقعات اقتصادية هشة. لذلك، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث كان مرتفعاً بشكل غير عادي، أعتقد أن الجميع ما زالوا يتوقعون أن الاقتصاد الأميركي سوف يتباطأ»، مضيفاً:«السؤال الوحيد هو: إلى أي مدى سيتباطأ وبأي سرعة؟».

وحقق الاقتصاد الأميركي نمواً فاق التوقعات خلال الربع الثالث من العام، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي، على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة، وضغوط التضخم المستمرة، ومجموعة متنوعة من معوقات النمو، محلياً وعالمياً.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ارتفع بوتيرة سنوية بنسبة 4.9%، خلال الربع المنتهي، بعد أن نما خلال الربع السابق بمعدل 2.1%، مشيرة إلى أن الزيادة الحادة في معدل النمو، رغم توقعات محللين بتباطؤ الاقتصاد الأميركي، جاءت بسبب استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة الصادرات والاستثمار العقاري والإنفاق الحكومي.