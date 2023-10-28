«سيدات أعمال أبوظبي» يدعم تمكين النساء بسوق التجزئة

ريم البريكي (أبوظبي)

أكدت رائدات أعمال الدور الرائد لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في تمكين رائدات الأعمال الإماراتيات ومساعدتهن على طرح أعمالهن المبتكرة في سوق التجزئة.

وأشرن لـ «الاتحاد» إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تم الكشف عنها مؤخراً بين «إيثر باي كلاود سبيسز»، المنصة المتخصصة في توفير الفرص التجارية في قطاع تجارة التجزئة، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي لتمكين العلامات الناشئة الممتلكة من طرف السيدات وتسهيل دخولها إلى سوق التجزئة، حيث تتيح هذه الشراكة لسيدات الأعمال فرصة لاستعراض منتجاتهن في إيثر.

ومؤخراً أطلقت منصة «إيثر باي كلاود سبيسز»، بالشراكة مع «مجلس سيدات أعمال أبوظبي»، 6 علامات تجارية محلية حصرية في المنصة وذلك في مركز ياس مول بأبوظبي.

وأكدت رائدات أعمال أن المجلس يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز مساهمة السيدات في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الإمارة، كما ساعد التزامه بتمكين السيدات من الوصول إلى مستويات جديدة في قطاع الأعمال والاستثمار، على إلهام أجيال جديدة من رائدات الأعمال الطموحات.

موروث محلي

وقالت فاطمة اليعقوبي مالكة مشروع «ديين» إنها سعيدة جداً بالاهتمام والدعم الذي قدمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي للمشاريع الإماراتية الشابة، مؤكدة أهمية ذلك في تعزيز الدور الريادي للمستثمرات الإماراتيات.

وبينت اليعقوبي أنها قامت بتأسيس علامتها التجارية وإطلاقها في عام 2021، حيث اختارت العاصمة أبوظبي مركزاً لها للمكانة المميزة التي تحظى بها وباعتبارها مركزاً جاذباً للزوار والمتسوقين والباحثين عن العلامات التجارية المميزة، والتصاميم الأحدث في عالم الموضة.

وأشارت إلى أن الفكرة العامة للعلامة أن كل قطعة مصممة بفكرة مستوحاة من تاريخ الغوص وتجارة اللؤلؤ في الخليج العربي.

وكشفت اليعقوبي عن أنها تسعى من خلال هذه العلامة الجمع بين الموروث المحلي الثري بالمعاني الجميلة وجودة الصناعة في كل التصاميم.

وأضافت: تواجدنا في محل «ايثر» من خلال مجلس سيدات أعمال أبوظبي، شكل لنا دعماً كبيراً كمشروع محلي بالظهور في أحد أبرز المجمعات التجارية، حيث يسهم ذلك بشكل كبير في الوصول إلى عدد كبير من العملاء، ما يعد خطوة ودافعاً لنا لتوسيع نطاق عملنا وتطوير العلامة في المستقبل.

ملابس رياضية

وأشارت اليازية بن عمرو إلى أنها درست هندسة كيميائية بجامعة الإمارات، حيث دفعها حبها للرياضة إلى الاهتمام بأسواق الملابس الرياضية النسائية، لتقرر تأسيس علامتها التجارية مع إنهاء دراستها عام 2022.

وتقول: بدأت تنفيذ مشروعي بمبلغ بسيط، وعملت على جميع تفاصيل العمل بنفسي، بداية في تصميم الشعار، ومن ثم التغليف والتسويق للمنتجات عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكنت مهتمة بأن تكون جميع القطع ذات قياسات مختلفة لدعم كل النساء أيًا كان شكل أجسامهن أو الرياضة التي يفضلن ممارستها.

وحرصت اليازية على دمج ما تعلمته من دراستها في مجال الهندسة وتطبيقه على مواد التغليف بحيث تكون هذه المواد صديقة للبيئة ومُعاداً تدويرها، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة وإمارة أبوظبي في مجال نشر حلول المستدامة.

منتجات خاصة

أفادت شيخة محمود النويس أنها تخرجت في كليات التقنية العليا، حيث حصلت على بكالوريوس إدارة الإعمال عام 2013، مشيرة إلى أنها قررت في عام 2020 بدء مشروعها «شاكسي»، وهو

متجر يحتوي على ملابس نسائية وأيضاً ملابس رجالية للبحر، حيث تستورد النويس الأقمشة من الهند وأوروبا، ويتم التصميم والخياطة في أبوظبي.

ووجهت النويس الشكر لمجلس سيدات أعمال أبوظبي