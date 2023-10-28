الأحد 29 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مجموعة العمل المالي» تجري زيارة ميدانية للإمارات في فبراير 2024

جانب من جزيرة المارية
28 أكتوبر 2023 22:21

 

أبوظبي (وام)


عقدت مجموعة العمل المالي (فاتف) الجلسة العامة الرابعة لها في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة تي. راجا كومار، من جمهورية سنغافورة، حيث أكدت المجموعة على إجرائها زيارة ميدانية إلى دولة الإمارات بحلول فبراير 2024.

وتعليقاً على إعلان المجموعة، قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة،: نرحب بإعلان مجموعة العمل المالي عزمها القيام بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة للتحقق من استكمال خطة العمل الوطنية، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى الترحيب بفريق التقييم التابع للمجموعة لتسليط الضوء على الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي اتخذتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف معاليه: «يعد التعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين مهماً للغاية في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها».

أخبار ذات صلة
«مجموعة العمل المالي» تجري زيارة ميدانية للإمارات في فبراير
مواجهة جرائم الأموال

بدوره، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها من خلال الخبرات والإمكانات التي توفرها في هذا الصدد».

من جانبه، قال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «يعد إعلان مجموعة العمل المالي، تقديرا من المجموعة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات ذات الصلة في الدولة للإيفاء ببنود خطة العمل، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء والجهات المعنية لتحقيق خطتنا المستدامة طويلة المدى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

مجموعة العمل المالي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
الرياضة
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
اليوم 13:13
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
الرياضة
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
اليوم 13:13
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
اليوم 13:09
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©