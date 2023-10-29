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اقتصاد

المنطقة الحرة بالحمرية توقع اتفاقية تأجير مع أمازون الإمارات

المنطقة الحرة بالحمرية توقع اتفاقية تأجير مع أمازون الإمارات
30 أكتوبر 2023 01:12

الشارقة (الاتحاد)

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وقعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية اتفاقية مع «أمازون الإمارات» يتم بموجبها تأجير مركز لوجستي جديد للشركة لتعزيز وتسريع خدمات التوصيل للعملاء.
وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله القاسميا رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أن المنطقة الحرة بالحمرية ترحب باتفاقية التعاون مع أمازون، والتي تجسد التزام الهيئة الراسخ وحرصها على بناء بيئة اقتصادية مثالية تعزز من فرص نمو وتطور الشركات على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى القيمة المضافة التي توفرها الهيئة للمستثمرين والشركات العالمية المتخصصة والتي تجعل من إمارة الشارقة الوجهة الأبرز لتأسيس الأعمال والتوسع نحو أسواق واعدة.

الحمرية
المنطقة الحرة
أمازون
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