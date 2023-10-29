«كهرباء ومياه دبي» تتبنّى استراتيجية شاملة لتعزيز الاستدامة

دبي (وام)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تضع أولوية قصوى لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتحقيق أعلى معدلات الحفاظ على البيئة، جنباً إلى جنب مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قوية.

وفي هذا الإطار، تبنّت هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية شاملة لتشجيع الابتكار في إدارة النفايات، وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، وتبني سلوكيات مستدامة في كافة قطاعاتها، وتعزيز الوعي بين موظفيها والمتعاملين بضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار معاليه إلى مساهمة الهيئة في خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 19% في عام 2022 مقارنة بعام 2010، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف معاليه:«تشكّل استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري إطاراً شاملاً لتحديد توجهات الهيئة نحو توسيع نطاق التطبيقات الحالية، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتأكيد مقومات التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة لها»، مؤكداً «أنه مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «28 COP» في مدينة إكسبو دبي، تكثف الهيئة مبادراتها وفعالياتها لتعزيز تبنّي نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف قطاعات الهيئة.

مبادرات ومشروعات نوعية

وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج التي تسهم في تسريع التحوّل نحو المباني صفرية الطاقة، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة يدعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها، وتتعاون الهيئة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم دورها الجوهري في نجاح دبي بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية.

وفي إطار جهودها لتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة استخدام الطاقة في مبانيها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل مستمر، قامت الهيئة بتنفيذ العديد من مشروعات ومبادرات كفاءة الطاقة لإعادة تأهيل مبانيها الإدارية، ومحطات تحويل الطاقة، ومحطات الإنتاج، ومحطات ضخ وتخزين المياه. وقد حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً كبيراً في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة والمياه بنسبة 37.78 % في عام 2022 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 82 مليون طن.

نتائج مثمرة

وحققت تلك المشروعات وفورات إجمالية للهيئة خلال عام 2022 تقدر بنحو 52 جيجاوات ساعة من الكهرباء و2.5 مليون جالون من المياه، وهذا يعادل توفير 22.76 مليون درهم وتخفيض 20.899 طناً من ثاني أكسيد الكربون.

العبوات المُعاد تدويرها

منذ تركيب الآلات الذكية في أكتوبر 2022 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2023، قام موظفو الهيئة بإعادة تدوير 299.992 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم، تم استخدامها لإنتاج قمصان (تي شيرت) ومنتجات أخرى. عبر إحدى الشركات المحلية. باستخدام حلول التصنيع المستدام. ويتم تشغيل الآلات الذكية عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين. حيث تقرأ الآلة رمز الاستجابة السريعة على التطبيق الذكي.