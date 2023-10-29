أبوظبي وجهة رئيسية للفعاليات العالمية خلال نوفمبر

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد أبوظبي خلال شهر نوفمبر المقبل تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والمعارض والأحداث المحلية والدولية، التي تعزز زخم الانتعاش السياحي والتجاري في العاصمة على مدار الشهر، مع توقعات بارتفاع معدلات الإشغال الفندقي إلى أعلى مستوياتها على خلال العام.

وتتضمن أجندة الفعاليات المبرمجة خلال شهر نوفمبر أكثر من 20 معرضاً ونشاطاً تغطي العديد من القطاعات الاقتصادية والترفيهية والرياضية والطبية والتعليمية والتكنولوجية، حيث يشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال نوفمبر المقبل، العديد من الفعاليات تتنوع بين اقتصادية وتجارية واستهلاكية وطبية وعلمية وتكنولوجية ورياضية وللتوظيف، وغيرها.

ويعد شهر نوفمبر واحداً من أكثر الأشهر نشاطاً في السياحة والفعاليات بمختلف المجالات، وهو ما تعكسه مؤشرات أداء القطاع الفندقي بالإمارة التي سجلت في شهر نوفمبر من العام الماضي، أعلى معدلات إشغال مقارنة بأشهر العام بمتوسط 79%، واستقطبت أبوظبي خلاله أكثر من 367 ألف نزيل، بمتوسط 3 ليال في فنادق العاصمة.

فعاليات «أدنيك»

وتفصيلاً ، ينطلق في الفترة بين 31 أكتوبر إلى 2 من نوفمبر مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ الذي يجمع مجموعة من أبرز مشغلي الموانئ في العالم وعملائهم وغيرهم من الأطراف المعنية والهيئات التنظيمية، ضمن فعالية تفاعلية عالمية المستوى، لرسم ملامح مستقبل تلعب فيه الموانئ دوراً رائداً في جهود التحول في قطاع الطاقة، والتعاون في مجال البيانات، وإدارة السمعة، والابتكار في مجال الأعمال.

أما في الفترة بين 1 إلى 5 نوفمبر، فينطلق معرض أبوظبي الدولي للساعات والمجوهرات الذي يمثل الفعالية الأبرز لعشاق المجوهرات من جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي القطاع الاستهلاكي، ينطلق في الفترة بين 3 إلى 6 نوفمبر، معرض «برزه دار الكشخة 2023»، حيث يتيح المعرض احتفاء بالثقافة الإماراتية، للزوار فرصة لاستكشاف أحدث صيحات الموضة.

وفي المجال الرياضي، ينطلق في الفترة بين 4 إلى 5 نوفمبر معرض أبوظبي للرياضة واللياقة البدنية، الذي يجمع شركات اللياقة البدنية في المنطقة لعرض منتجات وتقنيات اللياقة البدنية الأكثر عصرية وابتكاراً.

وينعقد في الفترة بين 9 إلى 12 من نوفمبر معرض أبوظبي الدولي للقوارب للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال القوارب، وصيد الأسماك والرياضات المائية. من خلال الجمع بين بعض من أفضل العلامات التجارية والمتخصصين في الصناعة في العالم.

وفي القطاع التعليمي، ينطلق معرض المدرسة والحضانة 2023 في الفترة بين 11 إلى 12 من نوفمبر، حيث يحتضن المعرض مجموعة مميزة من المدارس ودور الحضانة.

وفي الفترة بين 13 إلى 15 من نوفمبر، ينعقد المؤتمر والمعرض الدولي لكهرباء الخليج الذي يتيح للمشاركين فرصة التعرف على آخر التطورات في صناعة الكهرباء والطاقة.

وتنطلق فعاليات معرض «زاهب x توظيف أيضاً في الفترة بين 13 إلى 15 من نوفمبر، حيث تلتزم إدارة معرض التوظيف بدعم التطوير الوظيفي للإماراتيين وزيادة أعدادهم في القوى العاملة، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2030.

وفي المجال الإعلامي، ينطلق الكونجرس العالمي للإعلام 2023 في الفترة بين 14 إلى 16 من نوفمبر،، حيث سيلعب هذا الحدث دوراً محورياً في تسهيل اتصالات الأعمال على مستوى العالم، وتعزيز إعادة ابتكار العلامة التجارية في المشهد الإعلامي الجديد.

وفي الفترة بين 14 و17 من نوفمبر، ينطلق المؤتمر الثامن للعلوم والتكنولوجيا السيبرانية الذي يوفر منصة مشتركة للعلماء والباحثين والمهندسين لتبادل خبراتهم حول آخر التطورات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في المجال السيبراني.

وفي المجال الطبي، ينطلق مؤتمر جمعية الإمارات لجراحة العظام بين 17 و19 من نوفمبر، يليه مؤتمر الاتحاد الأفرو-آسيوي لشركات التأمين وإعادة التأمين في الفترة بين 19 و21.

وفي الفترة بين 20 و22 ينطلق حدثان، أولهما معرض في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يُعد أبرز فعالية تجارية لقطاع الإنتاج الحيواني في المنطقة، والثاني «هورتي أغري نكست» الذي يُقام بالتزامن مع معرض «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا».

وينعقد المؤتمر الدولي “ميكروبيوم الإمارات”، في الفترة بين 21 إلى 22 من نوفمبر، الذي يشكل أحد أبرز التجمعات العالمية التي تتم استضافتها في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط.

وسيركز المؤتمر على أحدث الأبحاث العلمية والتطبيقات والتحديات المتعلقة بالميكروبيوم، والتي يجب على الباحثين التعمق فيها من أجل الاستفادة من إمكانات الميكروبيوم للبشرية.

وفي الفترة بين 27 إلى 29 من نوفمبر، ينطلق معرضان متعلقان بالأغذية، وهما معرض أبوظبي الدولي للأغذية و معرض أبوظبي للتمور.

وفي جزيرة ياس تنطلق العديد من الفعاليات، ففي حلبة مرسى ياس ينطلق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في الفترة بين 23 إلى 26 من نوفمبر المقبل، إضافة إلى الحفلات والفعاليات التي تنظم بعد السباق على مستوى عالمي.

الاتحاد أرينا

أعلنت شركة «إس إكس جلوبال» انضمام أبوظبي إلى روزنامة منافسات بطولة العالم للسوبر كروس المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للدراجات النارية، إذ تستضيفه الاتحاد أرينا في جزيرة ياس يومي 4 و5 نوفمبر 2023.

وتشهد أبوظبي مهرجان الشيخ زايد الذي يقام في الوثبة بين 17 نوفمبر إلى 9 من مارس المقبل، الذي يتضمن فعاليات وعروضاً جماهيرية تناسب كافة أفراد العائلة، وتتيح الفرصة للتبادل الثقافي والحضاري.

وتنطلق فعاليات متنوعة في مختلف المواقع والوجهات السياحية مثل المجمع الثقافي ومتحف اللوفر أبوظبي، وغيرها من المواقع السياحية والتراثية في الإمارة.