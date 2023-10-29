مطار الشارقة يستقبل الرحلة الأولى لـ«إير كايرو»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل مطار الشارقة الرحلة الافتتاحية لشركة «إير كايرو» المصرية، التي بدأت تشغيل رحلاتها المجدولة من وإلى مطار الشارقة.

وستقوم الناقلة المصرية بتسيير 6 رحلات أسبوعياً بطائرات إيرباص A320، بواقع 4 رحلات كل أسبوع من وإلى مطار القاهرة الدولي أيام الاثنين والخميس والجمعة والأحد، ورحلة أسبوعية يوم السبت من وإلى سوهاج، ورحلة أسبوعية يوم الثلاثاء من وإلى أسيوط، مما يسهم في تعزيز شبكة وجهات الطيران، وتلبية احتياجات المسافرين.

وتمثّل هذه الوجهات الجديدة إضافة قيّمة إلى شبكة المحطات المتاحة للمسافرين، وذلك ضمن جهود هيئة مطار الشارقة الدولي الهادفة إلى تعزيز دور المطار كمركز مميز للنقل الجوي، وتوسيع شبكة الوجهات الدولية.