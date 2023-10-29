«الاتحاد للطيران» تواصل توسيع شبكة الوجهات

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت «الاتحاد للطيران» أولى رحلاتها المباشرة التي تربط مطار أبوظبي ومدينة سانت بطرسبرج الروسية، مع وصول الرحلة الافتتاحية إلى مطار سانت بطرسبرج بولكوفو، بطائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينج 787-9.

و قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»: «تلقينا طلباً كبيراً من عملائنا لبدء رحلات مباشرة من ثاني أكبر مدينة في روسيا إلى أبوظبي، حيث يتوق المسافرون لاستكشاف ما تقدمه أبوظبي من كنوز ثقافية وتجربة ضيافة استثنائية».

«ونظراً للعدد الكبير من الحجوزات التي أتممناها، سنعمل على تشغيل هذه الخدمة على مدار العام، حتى يمكن لضيوفنا السفر عبر شبكة وجهاتنا العالمية بشكل مريح إلى محطاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرق آسيا».

من جهتها، قال أسيات خالفاشي، المدير التجاري للطيران في مطار بولكوفو: «نحن سعداء بالترحيب بـ(الاتحاد للطيران) في مطار بولكوفو والذي يُعد من المطارات الرائدة وأسرعها نمواً في روسيا، ونسعى للتركيز على توفير مزيد من الوجهات لمسافرينا»، مشيرة إلى أن «أبوظبي هي اختيار مثالي للمسافرين، وهي بوابة إلى وجهات عالمية شهيرة. ونتطلع لمزيد من الازدهار لتعاوننا مع (الاتحاد للطيران) في المستقبل».