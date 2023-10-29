مطار أبوظبي يتجاوز تطلعات المسافرين الدوليين مع افتتاح المبنى«A»

أبوظبي (الاتحاد)

يتجاوز مطار أبوظبي الدولي مع الافتتاح المرتقب لمبنى المسافرين (A) في الأول من نوفمبر المقبل، تطلعات المسافرين الدوليين لتجارب السفر عبر المطارات الدولية، كونه أول مطار في العالم يستخدم جميع نقاط الاتصال البيومترية التسع، ويوفر تجربة سفر سلسة وسريعة ومتكاملة. وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن نتائج الاستبيان الخاص بآراء المُسافرين الدوليين لعام 2023، والذي أظهر استمرار تطلّع المسافرين للحصول على تجارب سفر مريحة وسريعة ومتكاملة، إلى جانب الاعتماد المتزايد على القياسات الحيوية وإتمام إجراءات الحجز عن بُعد. ووفقاً لنتائج الاستبانة التي تم جمعها بناءً على آراء أكثر من 8.000 مشارك من أكثر من 200 دولة، تلعب السرعة دوراً محورياً في إجراءات المطار، إذ يتطلع المسافرون إلى إجراءات سلسلة وبالحد الأدنى من فترات الانتظار، كما يحرصون على الاعتماد على القياسات الحيوية لتسريع الإجراءات، ويفضلون إنجاز أكبر قدر ممكن من الإجراءات عن بُعد، والوصول إلى المطار للتوجه إلى الرحلة مباشرة. وتأتي نتائج الاستبانة قبل أقل من يومين على الافتتاح المرتقب لمبنى المسافرين (A) بمطار أبوظبي الدولي الذي سيتجاوز مع تشغيليه تطلعات المسافرين الدوليين، بالنظر إلى إلى التقنيات والابتكارات الأحدث في مجال تشغيل المطارات التي سيقدمها للمسافرين، حيث يضم مجموعة من حلول وأنظمة مقاييس البصمة الحيوية المترابطة، والتي تتيح للمسافرين إمكانية الاستفادة من سرعة وسلاسة تجربة الرحلة الرقمية والاستمتاع برحلتهم، وذلك يشمل إجراءات ما قبل السفر وبوابة المغادرة، والتي تمكّن المسافرين من إتمام إجراءاتهم بشكل مستقل من خلال أكشاك الخدمة الذاتية ونقاط التفتيش الأمني البسيطة وأنظمة مناولة الأمتعة الحديثة.

وبحسب البيانات يتطلع المسافرون إلى التنقل داخل المطارات بسرعة أكبر من السابق، إذ أعرب 74% من المسافرين عن تطلعهم إلى إتمام الإجراءات والوصول إلى بوابات الصعود في مدة لا تتجاوز نصف ساعة عند اصطحابهم حقيبة محمولة واحدة، في زيادة كبيرة عن عام 2022، حيث بلغت النسبة 54%.

ويظهر الركاب رغبة في إنجاز قدر أكبر من الإجراءات عن بعد وقبل الوصول إلى المطار، حيث اختار 45% من المسافرين إجراءات الوصول والمغادرة لتكون أول تلك الإجراءات التي تُنجز عن بُعد، في زيادة عن نسبة 32% المسجلة في عام 2022. وجاءت بعدها إجراءات تسجيل الوصول بنسبة 33%، ثم تسجيل وصول الأمتعة بنسبة 19%. كما أعرب 91% من المسافرين عن رغبتهم في وجود برنامج خاص للمسافرين الموثوق بهم (عمليات التحقق الأمني) لتسريع التفتيش الأمني.

ويتطلع المسافرون وفقاً لنتائج الاستبانة إلى الحصول على مرونة أكبر وتحكم أوسع بعملية تسجيل وصول الأمتعة، فأظهر 67% منهم اهتمامهم بتوافر خدمة تسلم الأمتعة من المنازل وتوصيلها إلى المطار. وتكتسب عملية التعرف على القياسات الحيوية ثقة متزايدة بين المسافرين، حيث عمد 46% من المسافرين إلى استخدام القياسات الحيوية في المطارات خلال الـ 12 شهراً الماضية، في زيادة ملموسة عن نسبة 34% المسجلة في عام 2022.

كما يرغب 75% منهم في اعتمادها بدلاً من جوازات السفر والبطاقات التقليدية للصعود إلى الطائرة. وأبلغ 46% من المسافرين المستخدمين للقياسات الحيوية عن نسبة رضا بلغت 85%. وعلى الرغم من تخوف نصف المسافرين من مشاكل حماية البيانات، يبدي 40% منهم انفتاحاً أكبر على اعتماد حلول القياسات الحيوية إذا كانوا على ثقة من أمان معلوماتهم الشخصية، في زيادة عن نسبة 33% المسجلة في عام 2022.