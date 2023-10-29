%33 نمو السعة المقعدية لرحلات الطيران عبر مطار أبوظبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 2023، إلى 10.92 مليون مقعد مجدول في اتجاه واحد، مقارنة مع 8.13 مليون مقعد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 33.6%، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات شركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة عبر مطار أبوظبي أضافت نحو 302 ألف معقد جديد لرحلاتها خلال شهر أكتوبر الجاري، لتصل السعة المقعدية المجدولة هذا الشهر إلى 1.23 مليون مقعد، مقارنة مع 930 ألف مقعد للشهر ذاته من العام الماضي، بنمو نسبته 32.3%.

وأفادت بيانات المؤسسة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفاع السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة عبر مطارات دولة الإمارات بشكل عام، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الجاري، لتصل إلى 64.93 مليون مقعد على الرحلات المجدولة باتجاه واحد، مقارنة مع 51.56 مليون مقعد للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو قدره 26%، بزيادة 13.35 مليون مقعد جديد منذ بداية العام، مما يعكس الانتعاش المتواصل في حركة السفر وعودتها إلى مستويات ما قبل «الجائحة».

وبحسب البيانات، جدولت شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية 6.917 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال أكتوبر، بنمو نسبته 21% عن الشهر ذاته من العام الماضي، ونحو 7.9%، مقارنة بمستويات ذروة ما قبل «الجائحة» في شهر أكتوبر 2019.

وبلغت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران عبر مطار دبي الدولي، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الجاري، نحو 46.67 مليون مقعد، مقارنة مع 36.5 مليون مقعد للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 27.6%، في حين بلغت السعة المجدولة خلال شهر أكتوبر الجاري فقط نحو 4.86 مليون مقعد، مقابل 4.11 مليون مقعد للشهر ذاته من العام الماضي، بنمو نسبته 18.2%.

وبحسب البيانات، ارتفعت السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة عبر مطار الشارقة خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 715.027 معقد، مقارنة مع 670.279 مقعداً للشهر ذاته من العام الماضي، بنمو نسبته 6.6%، ليبلغ بذلك إجمالي السعة المقعدية لرحلات الطيران المجدولة باتجاه واحد منذ بداية العام نحو 6.838 مليون مقعد، مقارنة مع 6.08 مليون مقعد للفترة ذاته من العام الماضي، بنمو نسبته 12.3%.

وأفادت البيانات استحواذ دولة الإمارات على 31% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة على رحلات شركات الطيران العاملة في مطارات في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في المنطقة سجلت 22.289 مليون مقعد مجدول خلال أكتوبر الجاري.

وأظهرت البيانات أن مسار حركة الطيران بين الإمارات والهند جاء في المركز السابع عالمياً، من حيث أنشط خطوط الطيران بين الدول، حيث ارتفع حجم السعة المقعدية على رحلات الطيران بين البلدين خلال أكتوبر الجاري إلى 2.03 مليون مقعد، بنمو 8.7%، مقارنة مع مستويات 2019، و2.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتُصنف دولة الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.