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اقتصاد

النفط ينخفض قبل إعلان بيانات اقتصادية

أسعار النفط تنخفض
30 أكتوبر 2023 10:03

انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين مع تحلي المستثمرين بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات الصناعات التحويلية في الصين هذا الأسبوع، وهو ما فاق تأثيره الدعم المستمد من التوتر في الشرق الأوسط.

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وبحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 بالمئة أو 1.1 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2 بالمئة أو 1.34 دولار إلى 84.20 دولار للبرميل.
وصعد الخامان ثلاثة بالمئة يوم الجمعة عند الإغلاق.
ويترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية في المركزي الأميركي يوم الأربعاء وبيانات الوظائف الأميركية ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل، تلمساً لمؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

المصدر: وكالات
النفط الأميركي
النفط
أسعار النفط
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