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اقتصاد

"أبوظبي للأوراق المالية": الإفصاح عن القرارات المؤثرة على سعر السهم قبل يومي عمل على الأقل

"أبوظبي للأوراق المالية": الإفصاح عن القرارات المؤثرة على سعر السهم قبل يومي عمل على الأقل
30 أكتوبر 2023 11:31

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعميم رقم 28 لسنة 2023 بشأن الإفصاح عن التقرير المالي للربع الثالث من عام 2023 وعن مواعيد اجتماعات مجالس الإدارة للشركات المدرجة، حيث أكد أهمية التزام الشركات بالإفصاح عن جدول أعمال وموعد اجتماعات مجلس إدارتها، التي ستناقش فيها أي أمور لها تأثير على سعر سهم الشركة، وذلك قبل يومي عمل على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع والقرارات الصادرة عنها مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، وذلك دون احتساب اليوم الذي سيعقد فيه الاجتماع. وأوضح أنه على سبيل المثال إذا قرر مجلس إدارة شركة ما عقد اجتماع له يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 لمناقشة أية أمور لها تأثير على سعر سهم الشركة، فإنه يتعين على الشركة في هذه الحالة الإفصاح عن جدول أعمال وموعد الاجتماع في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر 2023، محذراً من أن الشركة تعد مخالفة لأحكام قواعد الإفصاح في السوق إذا أفصحت بعد يوم الإثنين.

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وأشار التعميم، إلى أن المادة 9 من الأنظمة الخاصة بقواعد الإدراج والإفصاح تتضمن تزويد السوق بتقرير مالي سنوي مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة، يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مدقق حساباتها وتقرير مجلس إدارة الشركة أو تقرير مناقشات إداراتها التنفيذية موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المفوض بالتوقيع عنه وذلك خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني. وذكرت إدارة السوق أنه يجب على الشركات المدرجة إعداد بيانتها المالية المعتمدة من إداراتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، مع الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية إما قبل أو بعد جلسة التداول وفقاً لإرشادات الإفصاح للشركات المساهمة العامة والخاصة الصادر من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ونوه التعميم إلى إمكانية تزويد إدارة السوق بالتقرير المالي للربع الثالث من العام الحالي عن طريق استخدام آلية الإفصاح الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية. 

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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