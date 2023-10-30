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اقتصاد

«الواحة كابيتال» تعين «بي اتش إم كابيتال» مزود سيولة لأسهمها

«الواحة كابيتال» تعين «بي اتش إم كابيتال» مزود سيولة لأسهمها
30 أكتوبر 2023 11:59

أبوظبي (الاتحاد)

عينت شركة «الواحة كابیتال»شركة إدارة الاستثمارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالیة، «بي إتش إم كابیتال» كمزود سيولة لأسھمھا، وذلك بعد حصولھا على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالیة. 


وقال محمد حسین النویس، مدیر الإدارة لشركة «الواحة كابیتال»: إن تعیین «بي إتش إم كابیتال» كمزود سیولة، سیعزز استقرار حركة أسھم الشركة، وسيوفر نقاطاً سعریة موثوقة لمستثمرینا. وأضاف: «كما أن ھذه الخطوة ستعزز مستوى الثقة في السوق، ما یتیح فرص نمو أفضل على المدى الطویل، مؤكداً أن ھذه الشراكة ستسهل أيضاً وصول المستثمرين الدوليين إلى أسھمنا وتداولھا بسلاسة بجانب دورھا في تنویع قاعدة مستثمرینا وترسیخ حضورنا في سوق الأسهم. وستوفر»بي إتش إم كابیتال«خدمات السیولة لأسھم»الواحة كابیتال«اعتباراً من 30 أكتوبر الحالي، ومن شأن ذلك أن یشجع على تداول أسھم»الواحة كابیتال«مع التخفیف من حركتھا العشوائیة نتیجة اختلال التوازن في تداولات السھم بیعاً وشراءً، بالإضافة إلى ذلك، فإن توفیر خدمات السیولة سیعزز ثقة المساھمین في أسھم»الواحة كابیتال" من خلال تخفیف التأثیر المحتمل لتقلبات السوق، وبالتالي الحفاظ على مستویات سعریة منطقیة.

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الواحة كابيتال
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