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اقتصاد

«دار التمويل» تُفعِّل منصة «آني» للمدفوعات الفورية التابعة للمصرف المركزي

«دار التمويل» تُفعِّل منصة «آني» للمدفوعات الفورية التابعة للمصرف المركزي
30 أكتوبر 2023 12:33

أبوظبي (الاتحاد)

فعلت دار التمويل، الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، منصة «آني» للمدفوعات الفورية المتطورة التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونفذت «دار التمويل» أول عملية تحويل رقمية عبر منصة «آني» باستخدام تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة، وذلك بهدف تحقيق رؤية الشركة بأن تكون في طليعة المؤسسات التي تواكب التطورات التقنية في القطاع المالي والمصرفي لضمان تقديم أفضل خدمة مستخدم للعملاء. وستساهم منصة «آني» بتطوير عمليات الدفع التقليدية إلى عمليات رقمية آنية على مستوى دولة الإمارات.

وقال محمد القبيسي، مؤسس دار التمويل، إن (آني) ليست مجرد منصة، ولكنها تُمثِّل مستقبل منظومة المدفوعات المالية الرامية إلى توفير أحدث حلول الدفع للمتعاملين المحليين كافة وقيادة نمو التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، معتبراً أن إطلاق المنصة التابعة للمصرف المركزي يدشن حقبة جديدة من خدمات المدفوعات ويمهد الطريق أمام النمو والتطور المتسارع في الدولة.

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وتُمكِّن منصة «آني» للمدفوعات الفورية المتعاملين من تحويل الأموال في أقل من 10 ثوانٍ في أي وقت وإلى أي حساب بنكي مشترك بالخدمة عن طريق رقم الهاتف المحمول داخل دولة الإمارات، ويستطيع عملاء دار التمويل الراغبين في الاستفادة من التقنية الجديدة التسجيل في منصة (آني) عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المتحركة.

بدوره، قال شينو توماس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى دار التمويل: سواء رغبت في مشاركة صديقك في دفع فاتورة المطعم أو إدارة نفقاتك الشهرية، تلبي منصة (آني) احتياجاتك المالية بسهولة وكفاءة، مؤكداً التزام دار التمويل بدعم هذه المبادرات حتى يحظى العملاء بأفضل وأكثر الأدوات التقنية كفاءة.

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