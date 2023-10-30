1.04 مليار درهم أرباح «بروج» خلال الربع الثالث بنمو 22%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بروج بي ال سي» عن تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم، وذلك عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق.

وساهم أداء «بروج» القوي في الإنتاج وتحقيقها لأهدافها في إدارة التكاليف وتحسين الإيرادات، من خلال برنامجها الطموح لتعزيز القيمة، في إثبات مرونة وقدرة الشركة على مواجهة صعوبات البيئة الاقتصادية العالمية وأسواق البولي أوليفينات المليئة بالتحديات.

واستطاع برنامج «بروج» لتعزيز القيمة تحقيق أثر إيجابي بقيمة 1.54 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، متجاوزاً بذلك مستهدفات البرنامج البالغة 1.47 مليار درهم المحددة لعام 2023 بأكمله.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: تمكنت شركة 'بروج' من تحقيق نتائج مالية وأداء تشغيلي قوي، حيث نجحنا في تحقيق نمو في حجم المبيعات من خلال الاستفادة من الميزات التنافسية التي تمتلكها الشركة على المستوى العالمي، وتلتزم بروج بمواصلة تحقيق نتائج إيجابية لـ «برنامج تعزيز القيمة» الذي تنفذه الشركة لإدارة التكاليف، حيث تمكنا من تجاوز مستهدفات هذا البرنامج خلال تسعة أشهر في 2023 وسنقوم برفع مستهدفات هذا البرنامج لمستوى جديد.

وتواصل الشركة تعزيز التزامها بالابتكار لتوسيع حصتها السوقية مع الحفاظ على علاوات سعرية قوية، وأظهرت 'بروج' مستويات عالية من المرونة والقدرة على التأقلم في ظل التحديات والظروف العالمية للأسواق، كما تتمتع بمكانة جيّدة تمكنها من مواصلة تحقيق مزيد من النمو عبر مختلف دورات السوق، وقامت 'بروج' بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الربع الثالث.

وتماشياً مع ما أعلنته الشركة سابقاً، تعتزم «بروج» الوفاء بتعهدها بتوزيعات أرباح قيمتها 4.8 مليار درهم وقدرها 15.9 فلس للسهم الواحد خلال السنة المالية 2023، مما يعني أن عائد السهم حالياً من توزيع الأرباح 6.3%.

ونمت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 5.51 مليار درهم، بانخفاض قدره 11% على أساس سنوي، وعلى أساس سنوي انخفض صافي الربح بنسبة 9%، ورغم تعرض الإيرادات وصافي الربح في الربع الثالث لبعض الضغوطات نتيجة انخفاض الأسعار في السوق، حققت «بروج» هامشاً قوياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40%، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات التشغيلية.

وكان معدل تحويل التدفقات النقدية قوياً للغاية، حيث بلغ 97%، مع تدفقات نقدية معدلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.10 مليار درهم، بزيادة قدرها 15% على أساس ربع سنوي، وتم تخفيف الضغوطات الناتجة عن الضعف العام في السوق جزئياً من خلال التأثير الإيجابي لبرنامج تعزيز القيمة، ومن خلال أحجام المبيعات الجيدة نتيجة أداء العمليات القوي، وتضمنت أحجام الإنتاج العالية لكل من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين 38% من إجمالي مبيعات حلولها ذات القيمة المضافة لقطاع البنية التحتية، وهو ما يمثُل ميزة تنافسية فريدة لمنتجات «بروج.

وحقق حجم مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 نمواً بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 3.8 مليون طن، في حين بلغت الإيرادات خلال الفترة ذاتها 15.79 مليار درهم، مع بلوغ الأرباح المُعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.88 مليار درهم.

وسجّلت الشركة صافي ربح في الفترة ذاتها بقيمة 2.62 مليار درهم، متأثراً بالانخفاض الملحوظ على أساس سنوي في متوسط أسعار البيع، مقارنة بالمستويات الاستثنائية العالية في عام 2022، وقد تم تعويضه جزئياً بنمو حجم المبيعات الإضافية.

وحققت شركة «بروج» معدلات إنتاجية عالية بلغت 104% في إنتاج البولي إيثيلين و109% في إنتاج البولي بروبيلين خلال الربع الثالث من عام 2023 وبفضل أداء منشآتها التصنيعية المتطورة في الرويس، والتي تعد من أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفينات في العالم، وقدرتها على تلبية احتياجات عملائها، وقوة علامتها التجارية ووجودها عبر أسواق المبيعات الاستراتيجية، تمكنت الشركة من رفع أحجام المبيعات بكفاءة عالية، وساهم ذلك في تحقيق حجم مبيعات بلغ 1.395 كيلو طن في الربع الثالث - مما يمثّل زيادةً قدرها 16% على أساس ربع سنوي و4% على أساس سنوي.