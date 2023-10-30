«الصكوك الوطنية»: 100% زيادة في عدد المدخرين الجدد



أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع عدد المدخرين الجدد مع شركة الصكوك الوطنية، خلال عام 2023 بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، لينضم أكثر من 40 ألف عميل جديد إلى شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

وكشفت الصكوك الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للادخار، عن تحقيق نمو سنوي مركب بمعدل 12% خلال الخمس سنوات الماضية، ما يؤكد زيادة ثقة العملاء في الشركة ومنتجاتها، منوهة بأن هذه النتائج تتماشى مع مخرجات «مؤشر الصكوك الوطنية للادخار»، حيث أظهر أن 68% من الذين لم يدخروا بعد يعتزمون الادخار في غضون 6 أشهر إلى عام واحد.

وأضافت الصكوك الوطنية، أن الرفاهية المالية لعملائها واصلت نموها بفضل مجموعة واسعة من الحلول الادخارية والاستثمارية التي دعمت أهدافهم المالية المستقبلية مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة أو من أجل تعليم أبنائهم.

وتساهم الصكوك الوطنية في دعم نمو الأفراد والشركات والاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع مثل: برنامج «تجوري الإماراتيات» المصمم خصيصاً لمواطنات دولة الإمارات، بالإضافة إلى برامج تساهم في توفير ما يتطلع إليه الكثير من المواطنين والمقيمين في الإمارات على صعيد الخطط التقاعدية، ومنها «Global Savings Club»، و«خطة التقاعد الذهبية» للشركات، وخطة «الراتب الإضافي» للأفراد. كما أطلقت مؤخراً «خطة المليون» التي تهدف نحو تحقيق مدخرات وأرباح تراكمية تصل قيمتها إلى مليون درهم في نهاية مدة زمنية محددة.

وتلتزم الصكوك الوطنية بطرح برامج مبتكرة وحلول رقمية جديدة لتلبية الاحتياجات والتطلعات المالية المتنوعة لسكان دولة الإمارات. كما سجلت المجموعة نمواً في المحفظة الاستثمارية لديها بنسب وصلت إلى 9% لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.