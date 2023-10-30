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اقتصاد

«الياه سات» تنضم إلى مبادرة الأمم المتحدة لتعزيز استدامة الشركات

«الياه سات» تنضم إلى مبادرة الأمم المتحدة لتعزيز استدامة الشركات
31 أكتوبر 2023 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، عن انضمامها إلى أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، وهي الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).
وباعتبارها عضواً رسمياً في الميثاق، ستعمل الياه سات على تضمين المبادئ العشرة الأساسية التي ينص عليها الميثاق العالمي للأمم المتحدة في صميم أعمالها، والتي تركز على حقوق الإنسان والعمال، والإشراف البيئي، وإجراءات مكافحة الفساد، كما ستحرص على تضمينها في مختلف جوانب استراتيجية الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ليتم اعتمادها في جميع العمليات اليومية للشركة. وتخطط الشركة أيضاً للمشاركة الفعّالة في المشاريع التي تُعزز رؤية الاستدامة لكل من الأمم المتحدة والإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكلٍ خاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: تفخر الياه سات بكونها أول شركة في مجال تكنولوجيا الفضاء في الإمارات تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة وتعمل على تضمين المبادئ العشرة للميثاق في أعمالها الأساسية كجزء من أهداف الاستدامة.

الياه سات
شركة الياه سات
الأمم المتحدة
الإمارات
شركة الياه للاتصالات الفضائية
الميثاق العالمي للأمم المتحدة
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