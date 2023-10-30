مؤتمر الموانئ العالمي 2023 ينطلق بأبوظبي اليوم

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم، في العاصمة أبوظبي فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ - أبوظبي 2023 الذي تستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر تحت شعار «إعادة تصور الموانئ».

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع الذكرى الـ47 لتأسيس اتحاد الموانئ البحرية العربية الذي تتولى دولة الإمارات رئاسته منذ العام 2022، ممثلة بالكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث تستضيف أبوظبي على هامش المؤتمر، جلسات الاجتماع الحادي والستين لمجلس إدارة الاتحاد.

وتعكس استضافة مجموعة موانئ أبوظبي لمؤتمر الموانئ العالمي 2023 الذي يعد أحد أهم المنصات ضمن القطاع البحري عالمياً المكانة المحورية التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي على مستوى القطاع، ويرسخ مكانة الإمارة بصفتها أحد أهم المراكز الحيوية لدعم التجارة العالمية وبوابة رئيسية للأسواق الناشئة، وبما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة”.